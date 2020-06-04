Etkili Bir Destek Sistemi Oluşturma

Kendi Yönetim Kurulunu Oluştur
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Joe Holder
Senin için en iyisini isteyen kişilerden oluşan bir destek ağıyla kendini başarıya hazırla.
Onları kişisel yönetim kurulun gibi düşün: Fitness ve sağlık hedeflerini destekleyen bir grup insan. Beş kişilik bir grup kurmanı öneririm. Böylece güçlü yönleri birbirinden farklı olan kişilerden oluşan ve yolculuğun boyunca güvenebileceğin bir grup kurmuş olursun. Bu yazıda kendi yönetim kurulunu nasıl kuracağını anlatacağım.
Tüm halka açık şirketlerin bir yönetim kurulu olur. Bu kurul, şirketin misyonunu destekler ve ilerlemesine yön verir.
Sen de kişisel yönetim kurulunu kurarak fitness ve sağlık yolculuğunda aynı desteği alabilirsin.
Bunu yapmanın çok basit bir nedeni var: Çevrende seni yoldan çıkaracak insanlar olursa yolculuğun zor geçer. O yüzden yeni yolunda sana cesaret verecek kişiler bul.
Beş kişilik bir grup kurmanı öneririm. Böylece fikirler ve avantajlar açısından çeşitlilik olur ve yolculuk sırasında farklı kişilerden destek alabilirsin.
Etrafındaki kişilere dikkat et ve onlarla birlikte hedefine odaklan.
Kurulun kararsız davranmak, hatta kötü kararlar vermene neden olarak seni yoldan çıkartmak yerine hedefine ulaşmana yardımcı olmak istediğinde, sağlık ve fitness hedeflerine ulaşmanın kolaylaştığını göreceksin.
Yönetim kurulundaki kişileri belirlerken acele etme. Beslenme hakkında bilgi sahibi olan bir dostunu ya da seninle birlikte çevrimiçi antrenman yapacak bir iş arkadaşını bu kurula katabilirsin.
Aklına hemen beş kişi gelmeyebilir. Bu durumda doktorun, kayıtlı diyetisyenin veya fizyoterapistin gibi profesyonelleri bu beş kişinin arasına dahil edebilirsin.
Seçtiğin kişilerin seninle aynı şehirde olması gerekmez. Ancak antrenman yapmak ya da sağlıklı bir yemeğe karar vermek için motivasyona ihtiyacın olduğunda onlara ulaşabilmelisin.
Yönetim kurulunu oluşturduğunda, sağlık ve fitness yolculuğunun her adımında yanında olan ve seni destekleyen bir ekibin olacak.