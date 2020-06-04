Etkili Bir Destek Sistemi Oluşturma

Onları kişisel yönetim kurulun gibi düşün: Fitness ve sağlık hedeflerini destekleyen bir grup insan. Beş kişilik bir grup kurmanı öneririm. Böylece güçlü yönleri birbirinden farklı olan kişilerden oluşan ve yolculuğun boyunca güvenebileceğin bir grup kurmuş olursun. Bu yazıda kendi yönetim kurulunu nasıl kuracağını anlatacağım.



Tüm halka açık şirketlerin bir yönetim kurulu olur. Bu kurul, şirketin misyonunu destekler ve ilerlemesine yön verir.



Sen de kişisel yönetim kurulunu kurarak fitness ve sağlık yolculuğunda aynı desteği alabilirsin.



Bunu yapmanın çok basit bir nedeni var: Çevrende seni yoldan çıkaracak insanlar olursa yolculuğun zor geçer. O yüzden yeni yolunda sana cesaret verecek kişiler bul.



Beş kişilik bir grup kurmanı öneririm. Böylece fikirler ve avantajlar açısından çeşitlilik olur ve yolculuk sırasında farklı kişilerden destek alabilirsin.