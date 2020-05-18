Gecelerini Daha Verimli Geçir

Örneğin, bir e-posta göndermek için bütün bir gecen varsa bu işi halletmek bütün akşamını alabilir ve vaktini telefonuna bakmak ya da TV izlemek gibi dikkat dağıtıcı aktivitelere harcayabilirsin.



Ama kesin bir uyku saatin olduğu zaman vaktini daha stratejik kullanmaya başlarsın ve işe ayırdığın zaman daha az olsa da, verimliliğinin düşmediğini görürsün.



Yatağa saat 22.00'de ya da en geç 23.00'te gitmeni öneririm. Kalkış saatini de buna göre ayarla: Her gece en az altı saatini uyuyarak geçirmelisin (dişlerini fırçaladığın ya da uykuya dalmaya çalıştığın zamanlar buna dahil değildir).



Elbette uyku saatini erken bir saate ayarlayabilir ve koşullar gerektirdiği zaman istisna yapabilirsin. Önemli olan, genellikle belirlediğin saatte yatağa gitmendir.