Gecelerini Daha Verimli Geçir
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Joe Holder
Her gece uykuya yeterince zaman ayırmak için ne yapmalısın?
Çoğu kişinin hayatına Parkinson Yasası denen bir yasa hükmeder. Bu yasa, bir işe ne kadar zaman ayırırsan işi o kadar zamanda bitireceğini söyler.
Yani gün içinde yapman gereken şeyler (bu, işin ya da yapılacaklar listesindeki maddeler olabilir) genellikle akşama sarkabilir ve bu yüzden yatağa planladığından daha geç gitmek zorunda kalabilirsin. Özellikle evde vakit geçirirken iş ile dinlenme arasındaki çizgi bulanıklaşır.
Bu yüzden kendine bir uyku saati tespit etmeni öneririm. Uykuya hazırlanmaya başlayacağın kesin bir saat olması, seni o saat gelmeden işlerini toparlamaya sevk eder. Bu sayede önemsiz işlerle oyalanarak vakit kaybetmezsin.
"Gününü sonlandıracağın kesin bir saat olması daha üretken, stratejik ve konsantre olmanı sağlar."
Joe Holder
Örneğin, bir e-posta göndermek için bütün bir gecen varsa bu işi halletmek bütün akşamını alabilir ve vaktini telefonuna bakmak ya da TV izlemek gibi dikkat dağıtıcı aktivitelere harcayabilirsin.
Ama kesin bir uyku saatin olduğu zaman vaktini daha stratejik kullanmaya başlarsın ve işe ayırdığın zaman daha az olsa da, verimliliğinin düşmediğini görürsün.
Yatağa saat 22.00'de ya da en geç 23.00'te gitmeni öneririm. Kalkış saatini de buna göre ayarla: Her gece en az altı saatini uyuyarak geçirmelisin (dişlerini fırçaladığın ya da uykuya dalmaya çalıştığın zamanlar buna dahil değildir).
Elbette uyku saatini erken bir saate ayarlayabilir ve koşullar gerektirdiği zaman istisna yapabilirsin. Önemli olan, genellikle belirlediğin saatte yatağa gitmendir.
"Yatağa gitmek için bir saat belirle ve bir hafta boyunca her akşam o saatte yatağa gitmeye çalış."
Joe Holder
Akşam saatlerini daha stratejik kullandığını ve gündüzleri kendini daha dinlenmiş hissettiğini fark edeceksin.