Portreler: Maggi Gao ile Netbol Aracılığıyla Kendi Topluluğunu Bulmak 

Netbolun "kadın" sporu olduğuna dair yaygın bir kanı var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?

Küçükken biraz garip hissettiğimi hatırlıyorum. "Sen kadın sporu oynuyorsun." diyorlardı. Bunun dolaylı olarak netbolun erkek çocukları tarafından oynanacak kadar iyi olmadığı mesajını verdiğini düşünüyorum. Ama büyüdüğümde diğer birçok spordan daha çok isabetlilik ve çeviklik gerektirdiğini [fark ettim]. Netbolu [başka bir spora] benzetecek olsam herhalde yedili ragbiye benzetirim. Onun kadar güç ve hız gerektiriyor.... Aslında Avustralya'da erkek netbol ligi var. Profesyonel değil, netboldan para kazanmıyorlar. Ama popülerliği arttığı için yakında profesyonel erkek netbol takımı kurulacak. Netbol aslında büyük bir spor. Popüler olduğu ülkelerde hem kadın hem erkek sporu olarak görülüyor.