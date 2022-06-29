Fem experttips för att hantera suget efter skräpmat

Enkelt uttryckt är ett sug ett plötsligt eller gnagande behov av att äta något, vanligtvis i stora mängder. Och det brukar handla om mat som din personliga tränare/coach/läkare är skeptisk mot. Suget kommer ofta när du är hungrig och ditt blodsocker och din energi är låg – det fungerar som en impuls, säger Katherine Haysbert, certifierad näringskonsult och kock inriktad på hälsosam mat. Men suget kan också komma när du är mätt. (Har du någon gång tryckt i dig en jättestor chokladkaka efter att ha frossat på en soppa-sallad-smörgås-kombo? Tänkte väl det.)



Att ge efter för ett sug kan göra att du känner dig maktlös, vilket du på sätt och vis är. Våra kroppar har ett hedoniskt system, eller ett belöningssystem. Det arbetar vid sidan av din aptit för att driva beslut om vad du äter baserat på den "belöning" en viss mat kan ge, förklarar Krista Scott-Dixon, fil.dr och programansvarig på Precision Nutrition.



Även om suget kan komma från ett fysiologiskt behov av näring – som om du till exempel hoppar över frukosten och några timmar senare praktiskt taget dreglar vid synen av en lyxig smörgås – är de flesta sug psykologiskt kopplade till det som Scott-Dixon kallar "känslomässig bedövning", eller tröst, som vissa livsmedel kan ge. Med andra ord, kakan du ser är säkert galet god men den kan också påminna dig om när du bakade kakor som barn, och få dig att känna dig härligt nostalgisk.