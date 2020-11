Så här fattar du beslut lättare och når dina mål

Den här träningen har du extra stor nytta av under känslosamma stunder, när aktivering av system 2 inte är prioriterat. Om du avslutar arbetsdagen med ett frustrerande möte med din chef, reagerar det snabbtänkande system 1 kanske med att skrika: "Drick alkohol!" Men om du aktiverar system 2 kanske du väljer att varva ner genom att träna yoga, läsa eller måla en timme istället.



Kan du inte komma ur det känslomässiga, reaktiva läget? Prova att fokusera på andningen. "Det bidrar till att lugna ner nervsystemet, sänka nivån av stresshormonet kortisol och få dig att tänka klarare", säger Eric Stefanski, coach inom idrottspsykologi och ägare av Elevation Athletics och Lifesparq i Boulder, Colorado. En teknik han gillar är boxandning. Andas in genom näsan medan du räknar till fyra, håll andan medan du räknar till fyra, andas ut genom näsan medan du räknar till fyra, pausa medan du räknar till fyra. Upprepa i två minuter eller så länge du behöver tills du känner dig lugn.



Om du fortfarande har svårt att fatta ett beslut kan du börja tänka långsiktigt, säger Sebastian Gluth, chef över Center for Decision Neuroscience vid University of Basel i Schweiz och författare av studien "Nature Human Behavior". Det betyder att du visualiserar hur du vill känna dig om flera veckor, månader eller år. Genom att göra det aktiverar du ett nytt system: systemet för prospektivt minne. Forskningen visar att det hjälper personer att fatta mer tålmodiga, tillfredsställande beslut, säger Gluth.



Med den här metoden kanske du väljer avokadosmörgåsen, inte bara för att den hjälper dig att prestera bättre på träningspasset, men också för att du vet att om du har ett bra träningspass idag så kommer du antagligen att bli mer motiverad att träna imorgon. På så vis skapar du en positiv spiral som kan hjälpa dig att fortsätta träna regelbundet.



Du kan inte medvetet detaljstyra varje litet beslut du fattar varje dag (det hade varit utmattande). Men nu har du kunskapen om hur du bättre hanterar belsut som kan hindra dig från att nå dina hälsomål. Huruvida du använder den kunskapen? Det är upp till dig. Men förhoppningsvis är det ett enkelt val.