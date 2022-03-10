Så förbättrar sömn resultaten, enligt Dr Jeffrey Durmer

Trained Podcast: Sov som en vinnare med Dr Durmer
Coachning
För att kunna maximera träningen måste du också återhämta dig. Experten förklarar varför sömn är nyckeln till effektiv träning.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
När folk tänker på träning är sömn oftast inte det de tänker på. Men när fil.dr Jeffrey Durmer var elitatlet märkte han att han inte fick någon hjälp med sömnen. Och detsamma hände när hans döttrar simmade på nationell nivå, så han bestämde sig för att ta forskningen i egna händer. Nu är Dr Durmer neurolog, forskare inom systemneurovetenskap och sömnläkare, och han hjälper dagens toppatleter. Genom sitt arbete med NFL och USA:s tyngdlyftningslag i OS i Tokyo 2021 har han visat hur man med enkla medel som "sleep banking" kan påverka sina resultat dramatiskt. Men framför allt har han visat att sömn är återhämtning, och att ingen träningsrutin är komplett utan tillräckligt med sömn. I det här avsnittet pratar han med vår värd Jaclyn Byrer och berättar vad det är som gör att sömn är så oumbärligt för vår fysiska och psykiska hälsa. Han berättar också hur man vet om man sover tillräckligt mycket och ger oss redskap för att bli piggare framöver.
"Börja se sömn som början på morgondagen i stället för slutet på den här dagen."
Jeffrey Durmer
Läkare, fil.dr, chefsläkare på Nox Health
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.