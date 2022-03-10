Så förbättrar sömn resultaten, enligt Dr Jeffrey Durmer

När folk tänker på träning är sömn oftast inte det de tänker på. Men när fil.dr Jeffrey Durmer var elitatlet märkte han att han inte fick någon hjälp med sömnen. Och detsamma hände när hans döttrar simmade på nationell nivå, så han bestämde sig för att ta forskningen i egna händer. Nu är Dr Durmer neurolog, forskare inom systemneurovetenskap och sömnläkare, och han hjälper dagens toppatleter. Genom sitt arbete med NFL och USA:s tyngdlyftningslag i OS i Tokyo 2021 har han visat hur man med enkla medel som "sleep banking" kan påverka sina resultat dramatiskt. Men framför allt har han visat att sömn är återhämtning, och att ingen träningsrutin är komplett utan tillräckligt med sömn. I det här avsnittet pratar han med vår värd Jaclyn Byrer och berättar vad det är som gör att sömn är så oumbärligt för vår fysiska och psykiska hälsa. Han berättar också hur man vet om man sover tillräckligt mycket och ger oss redskap för att bli piggare framöver.