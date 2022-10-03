Stories utvalda av Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
När Kameroon Jade ville spela fotboll som barn fanns det alltid bara killar att spela mot. Det kändes frustrerande och hon bestämde sig för att försöka hitta ett sätt att boosta tjejers självförtroende på fotbollsplanen. Senare blev hon coach för en organisation som reserverar sportytor för kvinnor. Idag lär hon tjejer att spela fotboll på sina egna villkor.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda. Frankrike. Född: 8 august, 2003. Illustration av Taylor McManus.
När Kameroon Jade ville spela fotboll som barn såg det alltid likadant ut när hon kom till fotbollsplanen: killar överallt. Ibland var de snälla, men det fanns alltid en eller två som helst inte ville låta henne spela med dem. Kameroon visste att hon var bra nog. Hon visste att hon kunde göra mål om de bara ville passa till henne. Men att hela tiden behöva övertyga dem kändes både frustrerande och nedslående.
Det sorgligaste av allt var att hon visste att det fanns massor av tjejer som också skulle vilja spela fotboll oftare, men som inte kände sig bekväma med pressen från killarna. De var rädda att någon skulle skratta åt dem om de gjorde fel.
Men hur ska tjejer kunna bli bättre på fotboll om de inte ens får en chans att träna, undrade Kameroon.
"Res dig upp varje gång du faller. Gråt om du behöver det, ta en paus om du vill, men ge aldrig upp. Tro på dina drömmar."
Hon bestämde sig för att hon skulle hitta ett sätt att boosta tjejers självförtroende på fotbollsplanen. Kameroon började utbilda sig till coach. Hon anmälde sig som coach för ett ungdomslag åt en organisation som reserverar sportytor för kvinnor. Det kändes spännande att skapa en miljö där alla som ville spela var välkomna.
På första träningen märkte Kameroon att tjejerna var glada över att ha planen för sig själva. Men den riktiga glädjen kom senare. En av tjejerna tog sats för att sparka till bollen, men missade den helt och hållet. Det kändes pinsamt, men ingen skrattade och ingen himlade med ögonen. Kameroon uppmuntrade henne att försöka igen. Och alla tjejerna insåg plötsligt att det är okej att göra misstag. Här kunde de lära sig att spela fotboll på sina egna villkor.