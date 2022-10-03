När Kameroon Jade ville spela fotboll som barn såg det alltid likadant ut när hon kom till fotbollsplanen: killar överallt. Ibland var de snälla, men det fanns alltid en eller två som helst inte ville låta henne spela med dem. Kameroon visste att hon var bra nog. Hon visste att hon kunde göra mål om de bara ville passa till henne. Men att hela tiden behöva övertyga dem kändes både frustrerande och nedslående.

Det sorgligaste av allt var att hon visste att det fanns massor av tjejer som också skulle vilja spela fotboll oftare, men som inte kände sig bekväma med pressen från killarna. De var rädda att någon skulle skratta åt dem om de gjorde fel.

Men hur ska tjejer kunna bli bättre på fotboll om de inte ens får en chans att träna, undrade Kameroon.