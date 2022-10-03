Stories utvalda av Rebel Girls
Houda Loukili
Houda levde för sport och var bra på alla sporter, men det var kickboxningen som var hennes största passion. Houda var den första holländska ungdomsmästaren i kickboxning som bar hijab. Hon ville förändra världen till det bättre och tränade för att bli proffs. Men efter att en bilolycka förändrade hennes liv när hon var 21 år gammal kunde hon inte längre tävla. Men Houda ville inte ge upp sporten hon älskade, så nu coachar hon tjejer till att bli framtidens mästare.
Houda Loukili, holländska, född den 18 september 1989. Illustration av Sarah Jones.
Houda levde för sport och var bra på allt hon provade på, vare sig det var fotboll till simning eller judo. En dag kom en kickboxningsinstruktör och gav en demonstration i hennes skola. Sparkarna och slagen virvlade så snabbt att 11-åriga Houda blev alldeles yr. Några dagar senare gick hon till ett kickboxningsgym i den holländska förorten där hon bodde. Hon var den enda tjejen där, men det hindrade henne inte från att kliva upp i ringen. Snart förvandlades träningen till något hon gjorde hela tiden – till och med samtidigt med andra vanliga saker som att vänta i kön på bageriet.
När Houda var 14 år bestämde hon sig för att bära hijab. Hon kände sig tacksam för sin religion och sin andliga community, och hijaben skapade ett band till båda. Även om en del kritiserade henne fick hijaben henne att känna sig stark. Och bara ett år senare, när hon blev den första holländska ungdomsmästaren i kickboxning att bära hijab, kändes det inte bara som en seger för Houda utan för alla som bar hijab. "Jag ville förändra världen", säger hon.
"Jag ändrade mina planer och vände motgången till styrka."
På universitetet studerade hon sportadministration samtidigt som hon tränade för att bli kickboxningsproffs.
Hon hade med sig boxningshandskarna överallt så att hon kunde öva även mellan lektioner och föreläsningar. När hon snurrade, boxade och sparkade i ringen kände hon sig lugn och stark. Det här skulle hon göra – för alltid.
Men när hon var 21 råkade hon ut för en fruktansvärd bilolycka. När läkarna sa till henne att hon aldrig skulle kunna tävla igen, så frågade hon sig vad hon nu skulle kunna göra.
Houda insåg snart att hon kunde behålla kickboxningen som en central del av sitt liv, även om hon inte tävlade i ringen. Idag coachar Houda tjejer för att bygga upp deras styrka och självförtroende genom sport. Hennes kickboxningsdröm lever vidare i de framtida mästare hon coachar varje dag.