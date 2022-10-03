På universitetet studerade hon sportadministration samtidigt som hon tränade för att bli kickboxningsproffs.

Hon hade med sig boxningshandskarna överallt så att hon kunde öva även mellan lektioner och föreläsningar. När hon snurrade, boxade och sparkade i ringen kände hon sig lugn och stark. Det här skulle hon göra – för alltid.

Men när hon var 21 råkade hon ut för en fruktansvärd bilolycka. När läkarna sa till henne att hon aldrig skulle kunna tävla igen, så frågade hon sig vad hon nu skulle kunna göra.

Houda insåg snart att hon kunde behålla kickboxningen som en central del av sitt liv, även om hon inte tävlade i ringen. Idag coachar Houda tjejer för att bygga upp deras styrka och självförtroende genom sport. Hennes kickboxningsdröm lever vidare i de framtida mästare hon coachar varje dag.