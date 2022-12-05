Varför du ska prova på yoga under graviditeten enligt experterna

Kommer du genast att tänka på "yoga för gravida" när du hör "träning under graviditeten"? Det är ganska naturligt. För det första är lågintensiv yogaträning mångsidig och går lätt att anpassa för gravida kroppar. För det andra erbjuder många fitnesstudior yogaträning för gravida som det enda alternativet för gravida.

"Yoga för gravida kan vara en verkligt effektiv form av medelintensiv träning", förklarar Dena Zimbel som är yogalärare i Portland, Oregon, pensionerad barnmorska och styrelsemedlem i Nike (M)ove Like a Mother. "Visst är yoga en form av fysisk rörelse, vilket alltid är bra", säger hon. "Men yoga underlättar också samverkan mellan sinne och kropp, något som är väldigt viktigt när man har ett liv som växer inom en. Under graviditeten kan det ofta kännas svårt att bejaka sin kropp då den förändras, men med yoga kan du centrera dig och känna ny anknytning till kroppen", förklarar Zimbel.

Om du aldrig har praktiserat yoga förut (och faktiskt också om du har gjort det) så kan det kännas utmanande att börja med yoga under graviditeten. Och om du aldrig har varit särskilt intresserad av "yoga vibes" eller är mer van att köra hårt än att sitta still så kan det kännas motigt med en lugnare form av träning. Men (om din läkare gett dig grönt ljus) finns det stora fördelar med att utöva yoga – och många sätt att maximera fördelarna.