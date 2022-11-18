Så här ska du träna efter ett missfall enligt experterna

Dagarna efter ett missfall är det ofta okej att utöva lågintensiva aktiviteter som promenader, säger dr Williams. Men om du vill träna med högre intensitet ska du rådfråga din läkare först. Vårdpersonalen kan ta hänsyn till hur långt gången graviditeten var, omständigheterna kring ditt missfall och om du fortfarande blöder kraftigt eller inte, säger dr Williams. Några viktiga faktorer är om missfallet inträffade i första, andra eller tredje trimestern och om det krävdes läkemedel, medicinsk behandling eller kejsarsnitt. Hur snabbt du återhämtar dig och kan börja röra på dig igen beror på hur din situation ser ut.

Oftast kan du återgå till din vanliga träningsrutin inom en vecka eller två om du får missfall under första trimestern och har slutat blöda helt eller nästan, säger dr Williams. Men om du fortfarande blöder mycket ska du vänta med intensiv träning, eftersom det ökar risken för kraftiga blödningar, säger hon.

Efter ett missfall i tredje trimestern säger dr Williams att du kan behöva vänta i tre till fyra veckor innan du börjar med intensivare träning igen. Och om du har genomgått ett kejsarsnitt rekommenderar hon att du väntar i minst åtta till tolv veckor innan du börjar med traditionella magövningar som plankor. Däremot kan det vara bra med andningsbaserade återhämtningsövningar för de djupa coremusklerna och bäckenbotten (mer om det nedan).