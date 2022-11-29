Kan jag göra intensiva träningspass när jag är gravid?

Om du ÄLSKADE att träna på gym före graviditeten har du säkert många funderingar nu när du ska träna med en bebis i magen: Behöver jag minska intensiteten i min träning? Det finns en anledning till varför du funderar över det här: Många träningspass för gravida anges som "varsamma" och "medelintensiva", vilket kanske inte är vad du föredrar.

Om du är utmattad eller redo att sakta ner av någon annan anledning ska du göra det. I annat fall ska du använda dig av den upplevda ansträngningen (RPE). Det är en skala från 0 till 10 där 0 motsvarar att ligga i soffan och titta på Netflix och 10 motsvarar ett av de intensivaste träningspassen du någonsin gjort. "Håll intensiteten på max 7 eller 8 av 10", säger dr Amanda Williams som är legitimerad obstetriker och gynekolog i Oakland, Kalifornien, och styrelsemedlem i Nike (M)ove Like a Mother. (Låter det annorlunda än de gamla pulsmåtten du hört talas om? "Det är för att de riktlinjerna är just gamla", säger dr Williams.)

Nivå 7 eller 8 är naturligtvis olika för olika personer, och det som känns som nivå 7 vecka 18 kan vara något helt annat än det som känns som nivå 7 vecka 32. "Graviditet är som att bära på en ryggsäck där vi lägger till en tung sten varje vecka. I slutet av graviditeten är det mycket tuffare att göra något med samma belastning som vecka 20, eftersom du då bär på en full ryggsäck", säger Catherine Cram som är träningsfysiolog och ägare till Prenatal and Postpartum Fitness Consulting i Verona, Wisconsin. "Du har inte sämre kondition. Du jobbar hårdare."

Så hur kan du anpassa dig? Det handlar om att lyssna på kroppen. "Det är individuellt, så du bör träna på en nivå som känns bra för dig", säger dr Williams. Börja med att ...