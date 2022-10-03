Det var en gång en tjej som sprang så mycket att hennes mamma gav henne smeknamnet "hästen". När Jawahir var barn spelade hon och hennes åtta bröder alltid fotboll. De spelade i trädgården, på gatan utanför huset och till och med inne i huset ibland!

När hon blev äldre bestämde sig JJ för att göra fotbollen till sin karriär. Hon blev Storbritanniens första muslimska kvinnliga domare. Strax därefter lade JJ märke till hur mycket överskottsenergi hennes sju brorsdöttrar hade. Den behövde de få utlopp för. Hon mindes hur hon själv spelat fotboll med sina bröder som barn och insåg att det här var ytterligare en möjlighet för henne att få ägna sig åt fotboll: hon skulle bli deras coach.

Den första träningen handlade om att lära ut grunderna. JJ visade tjejerna vilken del av foten de skulle sparka med och peppade dem medan de sprang fram och tillbaka på planen. JJ vägledde de sju glada små tjejerna genom olika övningar och uppmuntrade brorsdöttrarna att springa bara lite snabbare och sparka bara lite hårdare. Det kändes precis som när hon var barn.