Stories utvalda av Rebel Girls
JJ Roble
Som barn spelade JJ och hennes åtta bröder alltid fotboll. Hon jobbade hårt för en karriär inom fotbollen och blev så småningom Storbritanniens första muslimska kvinnliga domare. Strax därefter blev hon också fotbollscoach åt sina sju brorsdöttrar. Ryktet spred sig om deras träningar och alltfler unga tjejer i området började dyka upp för att träna och lära sig. Nu är drömmen att få se laget växa till en liga med spelare från hela landet som tillsammans kan bevisa att ingenting är omöjligt.
JJ Roble. Storbritannien. Född: 1 januari, 1994. Illustration av Adriana Bellet.
Det var en gång en tjej som sprang så mycket att hennes mamma gav henne smeknamnet "hästen". När Jawahir var barn spelade hon och hennes åtta bröder alltid fotboll. De spelade i trädgården, på gatan utanför huset och till och med inne i huset ibland!
När hon blev äldre bestämde sig JJ för att göra fotbollen till sin karriär. Hon blev Storbritanniens första muslimska kvinnliga domare. Strax därefter lade JJ märke till hur mycket överskottsenergi hennes sju brorsdöttrar hade. Den behövde de få utlopp för. Hon mindes hur hon själv spelat fotboll med sina bröder som barn och insåg att det här var ytterligare en möjlighet för henne att få ägna sig åt fotboll: hon skulle bli deras coach.
Den första träningen handlade om att lära ut grunderna. JJ visade tjejerna vilken del av foten de skulle sparka med och peppade dem medan de sprang fram och tillbaka på planen. JJ vägledde de sju glada små tjejerna genom olika övningar och uppmuntrade brorsdöttrarna att springa bara lite snabbare och sparka bara lite hårdare. Det kändes precis som när hon var barn.
"Du är den bästa vän du någonsin haft. Du är den bästa och om du bara jobbar tillräckligt hårt kommer dina drömmar att gå i uppfyllelse en vacker dag."
När JJ dök upp till nästa träning med tjejerna var det fler än bara hennes brorsdöttrar som kommit dit! En hel grupp unga tjejer väntade på henne och alla ville träna med coach JJ. Spelarna hade så kul tillsammans att JJ:s lag snabbt växte till att omfatta nästan alla barn i området.
JJ drömmer om att få se sitt lag växa, både som människor och som spelare, men hennes mål tar inte slut där. Hon vill att hennes lag ska bli startskottet för en hel liga med spelare från hela landet. "Jag vill hjälpa fler tjejer att börja sporta. De måste inte spela fotboll, det finns så mycket att välja på. Ingenting är omöjligt."