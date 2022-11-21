Så här hanterar du utmattningen under första trimestern enligt experterna

Det finns en viss typ av utmattning som kan uppstå när du nyligen blivit gravid. "Tröttheten under första trimestern saknar motstycke", säger Amanda Williams som är läkare och gynekolog i Oakland, Kalifornien, samt styrelsemedlem i Nike (M)ove Like a Mother. "Det är den tid då fostret och moderkakan växer som snabbast, vilket ställer stora, metaboliska krav på din kropp." Det är också den tid när vissa hormoner, som östrogen, progesteron och HCG (humant koriongonadotropin, graviditetshormonet som frigörs av moderkakan) stiger kraftigt, vilket kan få dig att känna dig helt utpumpad.

Tänk på det så här: Din kropp gör sig redo för att upprätthålla ett barn under de kommande nio månaderna. Det är inte konstigt om du inte orkar ta dig upp ur soffan, än mindre träna (du ska verkligen inte ha dåligt samvete). Till och med proffsatleter blir knockade under det här stadiet. Adia Barnes, Nike-atlet, huvudcoach åt University of Arizona Wildcats dambasketlag och tvåbarnsmamma, kommer ihåg att hon kände "enorm trötthet" under sin första trimester.

Med du behöver inte låta utmattningen stoppa dig från att leva ditt liv. Så här hanterar du tröttheten.