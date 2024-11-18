Stories om fotboll: Jackie Groenen

Det var en gång en tjej som hade svårt att välja mellan två sporter. 17 år gammal höll Jackie på att göra karriär både inom fotboll och judo, en japansk kampsport.

Under tonåren började Jackie spela i ett professionellt fotbollslag samtidigt som hon fortsatte att tävla i nationella judomästerskap när hon kunde. Men efter ett mästerskap blev Jackie tvungen att berätta för sin fotbollstränare att hon brutit höften under tävlingen och inte kunde spela. Hon förstod att det var dags att göra ett val.

Hon jämförde sina olika alternativ. Fotboll var så spännande: Strålkastarna! Tempot! Lagandan! Men hon kände sig också dragen till den diskreta kampsporten. Under en judomatch fanns bara Jackie och motståndaren, inga distraktioner.

"Djupt inom mig hade jag nog alltid vetat att det skulle bli fotboll."