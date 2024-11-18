Stories om fotboll: Jackie Groenen

I samarbete med Rebel Girls
Jackie Groenen
Mittfältaren Jackie Groenen från Nederländerna brinner för judo, men valde istället att bli fotbollsproffs. Läs om hur det gick till när hon valde planen framför mattan – och vann EM med det nederländska landslaget.
Jackie Groenen. Mittfältare från Nederländerna. Född 16 december 1994.
Det var en gång en tjej som hade svårt att välja mellan två sporter. 17 år gammal höll Jackie på att göra karriär både inom fotboll och judo, en japansk kampsport.
Under tonåren började Jackie spela i ett professionellt fotbollslag samtidigt som hon fortsatte att tävla i nationella judomästerskap när hon kunde. Men efter ett mästerskap blev Jackie tvungen att berätta för sin fotbollstränare att hon brutit höften under tävlingen och inte kunde spela. Hon förstod att det var dags att göra ett val.
Hon jämförde sina olika alternativ. Fotboll var så spännande: Strålkastarna! Tempot! Lagandan! Men hon kände sig också dragen till den diskreta kampsporten. Under en judomatch fanns bara Jackie och motståndaren, inga distraktioner.
"Djupt inom mig hade jag nog alltid vetat att det skulle bli fotboll."
Jackie var inte säker på om hon var redo att bestämma vilken av sporterna hon skulle ägna resten av karriären åt. Blev det fotboll visste Jackie att hon kunde få spela i stora mästerskap som EM och VM för damer. Blev det judo var hon på god väg att ta sig till OS.
Hon funderade länge och försökte föreställa sig sin framtid inom de båda sporterna. Hon tänkte på ruset hon fick av att sparka bollen rätt i mål och känslan av triumf när hon kastade ner sin motståndare på mattan. Hon tog ett beslut.
Nuförtiden tänker Jackie inte på det som varit när hon joggar in på planen. När hon och hennes lagkamrater är synkade jobbar de ihop i perfekt harmoni. De gör passningar, mål och skrattar tillsammans när det går bra. Hon har redan tagit sig till (och vunnit!) ett dam-EM och hon är redo att följa med sitt landslag på nästa.