Stories om fotboll: Alexia Putellas

Fotbollen är en tradition i Alexias familj. När familjen inte kunde gå till stadion trängde de in sig i en restaurang nära deras hem i Barcelona för att se stormatcherna på TV. Första gången som lilla Alexia



såg en match fick hon sträcka på sig för att se storbildsskärmen bakom alla människor. När hennes pappa såg det tog han upp henne och satte henne på biljardbordet så att hon kunde se bättre. Alexia tittade storögt på när spelarna störtade över planen, jagade bollen och drev in den i motståndarlagets mål. När Barcelona gjorde mål jublade alla stort. På den tiden kunde Alexia inte alla regler och strategier, men hon visste att det var högt tempo och kul.



"Fotbollen tillhör oss alla"