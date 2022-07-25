Stories om fotboll: Alexia Putellas

I samarbete med Rebel Girls
Alexia Putellas
Läs om hur spanska playmakern Alexia Putellas gick från att spela boll i kvarteret till att utses till världens bästa fotbollsspelare.
Alexia Putellas. Mittfältare, Spanien. Född: 4 februari 1994
Alexia Putellas. Mittfältare, Spanien. Född: 4 februari 1994
Fotbollen är en tradition i Alexias familj. När familjen inte kunde gå till stadion trängde de in sig i en restaurang nära deras hem i Barcelona för att se stormatcherna på TV. Första gången som lilla Alexia
såg en match fick hon sträcka på sig för att se storbildsskärmen bakom alla människor. När hennes pappa såg det tog han upp henne och satte henne på biljardbordet så att hon kunde se bättre. Alexia tittade storögt på när spelarna störtade över planen, jagade bollen och drev in den i motståndarlagets mål. När Barcelona gjorde mål jublade alla stort. På den tiden kunde Alexia inte alla regler och strategier, men hon visste att det var högt tempo och kul.
"Fotbollen tillhör oss alla"
Alexia började spela fotboll hela tiden, överallt. När hennes föräldrar gick till plazan runt hörnet för att ta en kopp kaffe brukade hon träna på gatan och sedan springa bort till dem för att få ett glas vatten, svettig och röd i ansiktet. Hennes föräldrar insåg att det var dags att hon fick träna fotboll på riktigt.
Alexia var yngst i laget. Hon spelade med barn som var fem år äldre. Ibland kände hon sig frustrerad över att hon inte kunde sparka lika hårt, men det hindrade henne inte från att träna så hårt hon kunde.
Alexias ansträngningar lönade sig. Hon började spela i Barça precis som hon drömde om när hon var liten.
Och inte bara det – 2021 blev hon den första spelaren någonsin att vinna UEFA Women's Player of the Year Award, Ballon d’Or Féminin och Best FIFA Women's Player under samma år.
Ibland när Alexia gör mål pekar hon upp två fingrar mot himlen för att hedra sin avlidna pappa som gav henne knuffen som satte igång hennes karriär.
Till alla atleter
Jag ser framför mig en sportvärld där alla respekterar varandra utan att döma. En värld där det inte förekommer några förolämpningar. Och om den världen ska bli verklighet så måste den komma från er.
Det betyder att ni måste följa er passion. När jag var liten drömde inte tjejer om att bli fotbollsproffs. Men jag gjorde det ändå, för jag älskade att spela fotboll.
Det världen behöver är att du gör det du älskar mest, och att du gör det enligt dina värderingar. För inom sporten kan du vinna eller förlora, men dina värderingar och saker du lär dig kommer du alltid att bära med dig.
Och viktigast av allt: njut av resan.
Un abrazo,
–Alexia Putellas