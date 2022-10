Stories om fotboll: Alexia Putellas

Alexias ansträngningar lönade sig. Hon började spela i Barça precis som hon drömde om när hon var liten.



Och inte bara det – 2021 blev hon den första spelaren någonsin att vinna UEFA Women's Player of the Year Award, Ballon d’Or Féminin och Best FIFA Women's Player under samma år.



Ibland när Alexia gör mål pekar hon upp två fingrar mot himlen för att hedra sin avlidna pappa som gav henne knuffen som satte igång hennes karriär.