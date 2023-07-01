Stories om fotboll: Asisat Oshoala

Varje dag efter skolan spelade Asisat fotboll på gatorna hemma i Lagos i Nigeria. Hon kom hem med blåmärken och skrapsår på knäna, men det fanns inget hon älskade mer än fotboll. Asisats föräldrar tyckte däremot inte om att hon tillbringade så mycket tid med att spela.



Under lång tid övervägde Asisat inte en framtid som proffs. En dag spelade hon i en lokal turnering. Som vanligt gav hon allt på planen, sprang, passade och gjorde mål. En coach undrade om hon ville gå med i hans lag. Asisat kände sig oerhört kluven. Hon ville säga ja, men hon visste att hennes föräldrar aldrig skulle tillåta det. Hon var tvungen att tacka nej. Asisat fortsatte spela vid sidan av sina universitetsstudier.



Det var inte förrän U-20 Women’s World Championship som hennes fantastiska prestationer fick henne att inse att hon var tillräckligt bra för att bli professionell fotbollsspelare. Hon gjorde flest mål i turneringen. Den kvällen vann hon både Golden Ball och Golden Boot. Asisat gav aldrig upp och följde till slut sitt hjärta.

"Till alla rebeller.

En dålig match avgör inte vem du är.

Den ska peppa dig att bli ännu bättre.

Låt aldrig ett nederlag påverka den kämpe du är. Kämpar är alltid starka.

De är kraftfulla, exceptionella och motiverade.

Ibland tappar vi modet när vi inte inser hur mycket potential

vi har samlat på oss under åren. Men en sak vet jag, och det är att du kan vinna

över dina rädslor.

Du kan förändra världen med ditt mod. Ta mod till dig.

Ge aldrig upp."

– Asisat Oshoala