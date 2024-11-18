Football Stories: Fran Kirby

När det var dags för Frans allra första fotbollsträning vägrade hon att gå dit. En coach hade lagt märke till Fran när hon spelade fotboll i skolan och bjudit in henne att träna med sitt lag. Men alla de andra barnen i laget var äldre än den sjuåriga Fran och hon var så nervös!

Frans mamma hade tålamod. Hon visste att dottern bara behövde lite uppmuntran och lyckades övertala henne att i alla fall testa. Och efter den där första träningen var Fran fast.

"Varje gång jag gör mål firar jag som det barn jag en gång var när jag spelade i parken."