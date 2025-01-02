En bekväm sport-BH med lagom stöd kan göra enorm skillnad för din träning. Att veta hur du väljer rätt sport-BH är viktigt för att kunna hitta den passform och modell som funkar för dina träningspass.

Det finns ett väldigt stort utbud av sport-BH:ar runt om i världen, designade för olika aktivitetsnivåer och känsla. Nike har fokuserat på några olika sport-BH-silhuetter:

BH:n Nike Swoosh är bästa valet för atleter som är redo att ge allt. Den täcker maximalt och ger stöd i varje rörelse.

är bästa valet för atleter som är redo att ge allt. Den täcker maximalt och ger stöd i varje rörelse. Vill du istället ha en sport-BH som täcker minimalt ska du välja Nike Indy , en stilren design med smickrande passform och lätt stöd.

, en stilren design med smickrande passform och lätt stöd. Om du vill ha en sport-BH som är bekväm hela dagen kan du testa supermjuka och smidiga Nike Alate som känns som en andra hud.

Rätt sport-BH har en tajt passform utan att begränsa dina rörelser. En sport-BH med fel passform ger inte rätt stöd och kan skava eller sitta åt för hårt runt bröstkorgen.

Använd de här tipsen för att välja rätt sport-BH.