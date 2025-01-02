Så väljer du rätt sport-BH
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Nike har sport-BH:ar för alla typer av atleter. Kolla in favoriterna.
En bekväm sport-BH med lagom stöd kan göra enorm skillnad för din träning. Att veta hur du väljer rätt sport-BH är viktigt för att kunna hitta den passform och modell som funkar för dina träningspass.
Det finns ett väldigt stort utbud av sport-BH:ar runt om i världen, designade för olika aktivitetsnivåer och känsla. Nike har fokuserat på några olika sport-BH-silhuetter:
- BH:n Nike Swoosh är bästa valet för atleter som är redo att ge allt. Den täcker maximalt och ger stöd i varje rörelse.
- Vill du istället ha en sport-BH som täcker minimalt ska du välja Nike Indy, en stilren design med smickrande passform och lätt stöd.
- Om du vill ha en sport-BH som är bekväm hela dagen kan du testa supermjuka och smidiga Nike Alate som känns som en andra hud.
Rätt sport-BH har en tajt passform utan att begränsa dina rörelser. En sport-BH med fel passform ger inte rätt stöd och kan skava eller sitta åt för hårt runt bröstkorgen.
Använd de här tipsen för att välja rätt sport-BH.
Anpassa stödet till din aktivitet
Nike Swoosh, Indy och Alate finns alla tillgängliga med tre olika nivåer av stöd. Tänk på följande aspekter när du väljer stöd utifrån dina behov, som kan variera beroende på träningspass.
Sport-BH:ar med mycket stöd
Högintensiv träning som löpning och hopp innebär mer studs och större rörelser. Sådan träning kräver en sport-BH för högintensiv träning, som är designad för att ge stöd och hålla bysten på plats för att minska bröstens rörelse. Sport-BH:ar med mycket stöd minskar både ömhet i brösten och distraktioner när du tränar och är perfekta för tennis, basket och HIIT.
Nike Dri-FIT sport-BH:ar med mycket stöd har breda axelband, säkra spännen i ryggen och kupor med stöd. Det här stödet förebygger skav och att BH:n skär in i huden.
Om du har större byst kanske du väljer en sport-BH med mediumstöd eller mycket stöd även vid lågintensiv träning. Det extra stödet ger kompression och täcker extra så att du känner dig bekväm och säker när du tränar.
Sport-BH:ar med mediumstöd
När du kör lågintensiv träning kan du välja en sport-BH med mediumstöd. Lågintensiv träning inkluderar cykling, boxning och rodd. Den här typen av träning kräver stöd i flera riktningar och kompression, men mindre än vad sport-BH:ar med mycket stöd har.
Nike Dri-FIT sport-BH:ar med mediumstöd är tillverkade av mjukt, lent material med tillräckligt stöd för att hålla allt på plats. Den här typen av BH är perfekt för mindre kupstorlekar, även om de som har större byst ibland föredrar att använda en sport-BH med mediumstöd för lågintensiv träning för att få extra stöd.
Sport-BH:ar med lätt stöd
Lågintensiv träning som pilates, yoga eller styrketräning innebär mjukare rörelser och mindre påfrestning på kroppen. Därför är en sport-BH med lätt stöd lämplig.
Nike Dri-FIT sport-BH:ar med lätt stöd har låg vikt, är bekväma och passar att använda hela dagen, även när du inte tränar. Det mjuka, luftiga materialet är stretchigt och följer dina rörelser.
Hitta din BH-storlek
Det är viktigt att din sport-BH sitter rätt om den ska kännas bekväm. Läs mer om hur du mäter din BH-storlek.