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Senast uppdaterad: 26 augusti 2024
Lästid: 4 min

I samarbete med Rebel Girls

Ada Hegerberg

Ada var på väg att bli en av de bästa i världen när en fruktansvärd skada fick henne att dra sig tillbaka. Upptäck hur hon ändå tog sig till toppen och blev rankad som bäst i världen 2018.

Stories om fotboll: Ada Hegerberg

Ada Hegerberg. Norsk anfallsspelare. Född: 10 juli, 1995.

Ada var i sitt livs bästa form när hennes karriär tvärstannade. Hon började sin professionella fotbollskarriär när hon var 15. Hon blev en skyttedrottning och varje gång hon gjorde mål spred hon armarna som om hon flög och sprang till sina lagkamrater med ett stort leende. Under åren gick Adas karriär spikrakt uppåt.

Men så en dag under en träning var det något som knäckte till i Adas ben. Hon kunde plötsligt inte gå, och smärtan var outhärdlig. När hon väl försökte träna igen fick hon reda på att hon hade en stressfraktur i benet också. Ada spelade inte fotboll på nästan två år. Hennes kropp behövde tid på sig att läka, men Ada hade svårt att vara tålmodig. "Kommer jag någonsin att spela igen?", tänkte hon.

Till slut var Adas ben starka nog att springa, och när hon tränade kände hon sig som ett barn som började älska fotboll för första gången. Ada menar på att hennes nyvunna passion för sporten kanske rentav kommer att hjälpa henne att sätta ännu fler rekord då hennes största ambition är att maxa sin potential. Hon längtar efter att inta planen under sitt fjärde världsmästerskap.

Till alla rebeller

Ge aldrig upp.

Fortsätt springa, fortsätt träna, fortsätt tro på er själva.

Bygg upp självförtroendet och släpp aldrig taget om det. Det krävs bara en enda person för att hålla hoppet vid liv och oftast är den personen du själv.

Var snäll mot andra människor. Hjälp de som är sämre än du och våga utmana de som är bättre. Låt dig inte påverkas av fördomar eller stigman. Ge dig ut och sikta mot stjärnorna.

Och kom framför allt ihåg att ha kul på vägen.

Hälsningar,

Ada

– Ada Hegerberg

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Stories om fotboll: Ada Hegerberg

Illustration av Juliette Toma

Ursprungligen publicerad: 26 augusti 2024