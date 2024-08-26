Stories om fotboll: Ada Hegerberg

Ada var i sitt livs bästa form när hennes karriär tvärstannade. Hon började sin professionella fotbollskarriär när hon var 15. Hon blev en skyttedrottning och varje gång hon gjorde mål spred hon armarna som om hon flög och sprang till sina lagkamrater med ett stort leende. Under åren gick Adas karriär spikrakt uppåt.

Men så en dag under en träning var det något som knäckte till i Adas ben. Hon kunde plötsligt inte gå, och smärtan var outhärdlig. När hon väl försökte träna igen fick hon reda på att hon hade en stressfraktur i benet också. Ada spelade inte fotboll på nästan två år. Hennes kropp behövde tid på sig att läka, men Ada hade svårt att vara tålmodig. "Kommer jag någonsin att spela igen?", tänkte hon.

Till slut var Adas ben starka nog att springa, och när hon tränade kände hon sig som ett barn som började älska fotboll för första gången. Ada menar på att hennes nyvunna passion för sporten kanske rentav kommer att hjälpa henne att sätta ännu fler rekord då hennes största ambition är att maxa sin potential. Hon längtar efter att inta planen under sitt fjärde världsmästerskap.