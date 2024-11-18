När Giulia skadade sitt knä under en stor match var hon förkrossad. Det skulle krävas nästan ett helt år för henne att komma till spel med sitt lag igen. I sjukhussängen kände Giulia stor sorg. En comeback kändes så långt borta.

Under sina första veckor med fysioterapi var allt hon kunde tänka på hur fantastiskt det skulle bli att återvända till fotbollsplanen. Men hon skulle också hitta något positivt i det svåra.

"Jag insåg att jag kunde kämpa mig tillbaka och jag har mer självförtroende nu."