Det fanns en gång en tjej som inte kunde sitta still. Ända sedan hon var fem år har det varit full fart för Barbara. Hon spelade volleyboll och tog danslektioner.

Men fotboll var alltid favoritsporten. Barbara och hennes bror spelade ofta på gården vid sitt hus. De sprang i cirklar runt varandra, dribblade och sköt bollen mot husets väggar. Och när hon inte spelade fotboll tittade Barbara på Cristiano Ronaldo när han spelade på tv.

Hon studerade hans teknik, särskilt hans karaktäristiska frisparkar – en typ av skott som ger bollen en oförutsägbar bollbana när den wobblar genom luften i hög fart.

"Jag vill vara ett föredöme för unga tjejer, för när jag träffar dem ser jag mig själv i deras ögon som är fulla av drömmar och ambitioner."