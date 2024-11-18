I samarbete med Rebel Girls
Barbara Bonansea
Hör hur Barbara Bonansea gjorde dröm till verklighet: från att studera Cristiano Ronaldos frisparkar till att omsätta dem i handling i Italiens högsta liga.
Barbara Bonansea. Forward och mittfältare, italiensk. Född: 13 juni 1991.
Det fanns en gång en tjej som inte kunde sitta still. Ända sedan hon var fem år har det varit full fart för Barbara. Hon spelade volleyboll och tog danslektioner.
Men fotboll var alltid favoritsporten. Barbara och hennes bror spelade ofta på gården vid sitt hus. De sprang i cirklar runt varandra, dribblade och sköt bollen mot husets väggar. Och när hon inte spelade fotboll tittade Barbara på Cristiano Ronaldo när han spelade på tv.
Hon studerade hans teknik, särskilt hans karaktäristiska frisparkar – en typ av skott som ger bollen en oförutsägbar bollbana när den wobblar genom luften i hög fart.
"Jag vill vara ett föredöme för unga tjejer, för när jag träffar dem ser jag mig själv i deras ögon som är fulla av drömmar och ambitioner."
Barbara följde med sin bror till den lokala fotbollsklubben för att spela. Till skillnad från brodern hade hon inget lag. Hon spelade bara för skojs skull. Hon brukade ofta titta på när hennes bror och hans lagkamrater tränade passningar och målskytte. Hon tyckte att det var kul att titta på, men önskade i hemlighet att hon fick spela med dem.
En dag kom tränaren bort till Barbara där hon satt och frågade henne: "Vill du komma och spela med oss?"
De orden fick Barbaras hjärta att bulta. Hon hoppade upp och sprang ut på planen.
Med tiden blev hon en snabb mittfältare som slog avgörande målgivande passningar och gjorde grymma mål med långskott. Med sina snabba fötter kunde hon dribbla bort motståndarna innan de ens förstått att hon snott bollen! Och hon lärde sig att bemästra den frisparksteknik som hon alltid beundrat.
Barbara började med att se killarna spela, men nu är det hon som springer ut på planen på Juventus Stadium inför tusentals fans.
Till alla tjejer!
Älska det ni gör. Vårda era relationer – de får er att växa. Följ er passion och låt er inte skrämmas om någon försöker avråda er från att spela. Var starka och tro på er själva. Sport är frihet.
– Barbara Bonansea