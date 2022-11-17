Varför du inte ska fokusera på BMI när du försöker bli gravid

Det är dags att sluta prata om BMI i samband med fertilitet
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När du försöker bli gravid är det inte kul att oroa sig över vikten – och kanske är det dessutom helt onödigt. Läs mer om vad du ska fokusera på istället.
- Allt du har hört om BMI kanske inte stämmer – särskilt inte när det gäller fertilitet. Att oroa sig över en godtycklig siffra kan till och med vara kontraproduktivt.
- Det är inte bra för fertiliteten att begränsa kaloriintaget.
- Träning är bra för både den fysiska och mentala hälsan när du försöker bli gravid, så länge du inte tar ut dig helt. Om du behöver uppdatera din träningsrutin kan du kolla in Nikes program Rör dig som en mamma i NTC-appen.
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*Syftet med det här innehållet är att informera och inspirera. Innehållet ska inte användas för att ställa diagnos, behandla eller ge specifika medicinska råd. Rådgör alltid med vårdpersonal om frågor som har med din hälsa och säkerhet att göra före, under och efter graviditeten.
Fertilitet är något av ett mysterium. Det finns så många faktorer som påverkar en människas möjligheter att bli och förbli gravid: gener, medicinsk bakgrund och livmoderns form – för att inte tala om fertiliteten hos den person som står för spermierna. En extra besvärlig och ganska kontroversiell faktor är BMI (Body Mass Index).
Om du himlar med ögonen nu är du inte ensam. BMI var aldrig tänkt att användas inom vården. Det är en matematisk formel (vikten ÷ längden² × 703) som uppfanns av statistikern Adolphe Quetelet på 1800-talet som ett sätt att uppskatta den genomsnittliga kroppsstorleken hos (vita, manliga, västeuropeiska) populationer. Det dröjde ända till någon gång mellan 1970-talet och 1990-talet innan formeln började användas som ett enhetligt verktyg för att bedöma kroppsvikt och även då ansågs den bara vara aningen mer tillförlitlig än andra tillgängliga alternativ. Än idag kommenterar forskare och folkhälsomyndigheter att "det inte är ett sätt att diagnostisera kroppsfett eller hälsa hos enskilda individer".
Men vad har då den här till synes slumpmässiga formeln med din livmoder att göra? Många fertilitetskliniker vägrar att behandla patienter över ett visst BMI utan att patienten först går ner "tillräckligt" mycket i vikt. Det är en kontroversiell policy som upprör både patienter och vårdpersonal. Men även om det är sant att det av olika anledningar finns ett samband mellan ett BMI över eller under "normalintervallet" (igen, kontroversiellt) och minskad fertilitet är det också sant att "människor kan vara fertila vid en mängd olika kroppsvikter" (och infertila trots "normalvikt"), säger Lora Shahine, läkare, reproduktionsendokrinolog och obstetriker/gynekolog på Pacific NW Fertility i Seattle och värd för podcasten Baby or Bust. "Att placera någon i ett fack och säga 'Ditt BMI är för högt eller för lågt och det är därför du inte blir gravid' är en olycklig förenkling av verkligheten."
Det kan vara en del av sanningen, men att enbart fokusera på vikten kan göra mer skada än nytta. Studier visar att medveten viktminskning vanligtvis är tillfällig och kan ge bakslag. Ofta leder den till snabba variationer i vikten som ökar risken för stroke, hjärtsjukdom och diabetes. Med andra ord försämras den övergripande hälsan. Och just övergripande hälsa är otroligt viktig för fertiliteten, säger dr Shahine.
Så istället för att jaga upp dig över "en godtycklig siffra" som dr Shahine uttrycker det kan du fokusera på de här – okontroversiella – åtgärderna för att öka dina chanser att bli gravid.
1. Ät. Kanske mer än du tror.
Det är så vanligt och socialt accepterat att hålla igen med maten att många människor, oavsett om de "kör keto" eller "clean eating", inte ens inser att de gör det. Och det är inte bra för fertiliteten, säger Willow Jarosh, registrerad dietist i New York. Jarosh uppmuntrar den som försöker bli gravid att hålla sig borta från dietkulturen och se till att få i sig tillräckligt med kalorier och näring – vilket framför allt handlar om att äta regelbundna, mättande måltider.
När det gäller fertilitet rekommenderar Jarosh också att äta för att hålla blodsockernivåerna stabila. Det är särskilt viktigt för personer med insulinresistent PCOS (polycystiskt ovarialsyndrom), en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC. PCOS påverkar fertiliteten på komplexa sätt och det finns ingen snabb och enkel lösning på problemet, men det är relativt enkelt att äta för att hålla blodsockernivåerna stabila: "Se till att varje måltid innehåller protein, kolhydrater och fett", säger Jarosh. Mellanmål är ett annat bra sätt att hålla blodsockret stabilt och komplettera kosten med näringsämnen och livsmedel som du kanske inte får i dig via de vanliga måltiderna.
Men vilka livsmedel ska du välja? Jarosh säger att du inte behöver fundera så mycket på det. Dr Shahine håller med och kommenterar att en del patienter som har fertilitetsproblem blir väldigt fixerade vid kosten och dras med i olika populära hälsotrender. "Alla vill att någon ska säga 'Sluta med gluten så blir du gravid nästa månad.' Men det är inte riktigt så enkelt." (Om du har sjukdomar eller allergier som gör att du behöver specialkost bör du förstås diskutera dem med din dietist.)
2. Lite stress är ingen fara, men lär dig att hantera den.
Ja, stress kan störa menscykeln och påverka fertiliteten. Men om stress gjorde det omöjligt att bli gravid skulle människosläktet snart vara ett minne blott. "Jag pratar mycket med mina patienter om att stress inte går att eliminera helt, men att du kan lära dig olika metoder för att minska effekten av den", säger Dr Shahine. All stress är heller inte dålig. Flykt- och kampresponsen kan rädda liv. "Men när kroppen är upptagen med att försöka rädda ditt liv prioriterar den inte att producera graviditetshormoner. Tänk dig att du blir jagad av en björn. "Ska du få ägglossning? Eller ska du satsa på att försöka springa ifrån björnen?", säger dr Shahine.
Om du har en ilsken björn efter dig kan du inte ignorera situationen. Men om du är mitt uppe i en mental björnattack kan du prata med vänner, ta en promenad, rulla ut yogamattan, titta på filmer som får dig att skratta, skriva listor eller göra något annat som hjälper dig att varva ner lite. Och kom ihåg att lite stress inte är hela världen. Dr Shahine påpekar att människor blir gravida i alla möjliga stressande situationer (på stenåldern lyckades människor föröka sig trots hotande rovdjur). Men det är absolut ingen nackdel att bli bättre på att hantera stress.
3. Rör på kroppen, men ta inte ut dig.
Tidigare trodde man att träning kunde minska chanserna att bli med barn. Men idag vet vi att träning generellt är bra för alla människor, inklusive de som hoppas på att bli gravida. Faktum är att det finns forskning som visar att fysisk aktivitet kan förbättra fertiliteten och menscykeln, oavsett kroppsstorlek eller viktförändringar. Men träning kan innebära så mycket och oavsett om du redan har en träningsrutin eller vill börja, kan det vara bra att rådfråga din läkare först.
Precis som vid mental stress är kroppens förmåga att återhämta sig efter fysisk ansträngning viktig. "När du utsätter kroppen för fysisk eller emotionell stress svarar den genom att utsöndra hormoner som endorfiner och kortisol, och prioriterar ner sådana funktioner som reproduktionsförmågan", säger dr Shahine. Det är därför läkare ofta ger sina patienter rådet att inte inleda en ny intensiv träningsrutin medan de försöker bli gravida. Den som redan har en sådan rutin brukar dr Shahine ge rådet att minska intensiteten lite eller testa alternativa träningsformer med lägre intensitet. Även de av hennes patienter som tränar mest får rådet att aldrig träna tills de blir helt slutkörda eller gör av med mer kalorier än de får i sig, eftersom det kan leda till problem med hormoner och ägglossning. Men utöver det säger dr Shahine att "rörelse är bra".
Kanske får du aldrig veta varför det var så svårt att bli gravid. Men vad som än händer i framtiden kommer du alltid att ha nytta av att veta hur du ska ta hand om dig själv på bästa sätt (och ta avstånd från dietkulturen).
Text: Kelsey Miller
Foto: Vivian Kim
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