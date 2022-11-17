Varför du inte ska fokusera på BMI när du försöker bli gravid

Fertilitet är något av ett mysterium. Det finns så många faktorer som påverkar en människas möjligheter att bli och förbli gravid: gener, medicinsk bakgrund och livmoderns form – för att inte tala om fertiliteten hos den person som står för spermierna. En extra besvärlig och ganska kontroversiell faktor är BMI (Body Mass Index).



Om du himlar med ögonen nu är du inte ensam. BMI var aldrig tänkt att användas inom vården. Det är en matematisk formel (vikten ÷ längden² × 703) som uppfanns av statistikern Adolphe Quetelet på 1800-talet som ett sätt att uppskatta den genomsnittliga kroppsstorleken hos (vita, manliga, västeuropeiska) populationer. Det dröjde ända till någon gång mellan 1970-talet och 1990-talet innan formeln började användas som ett enhetligt verktyg för att bedöma kroppsvikt och även då ansågs den bara vara aningen mer tillförlitlig än andra tillgängliga alternativ. Än idag kommenterar forskare och folkhälsomyndigheter att "det inte är ett sätt att diagnostisera kroppsfett eller hälsa hos enskilda individer".



Men vad har då den här till synes slumpmässiga formeln med din livmoder att göra? Många fertilitetskliniker vägrar att behandla patienter över ett visst BMI utan att patienten först går ner "tillräckligt" mycket i vikt. Det är en kontroversiell policy som upprör både patienter och vårdpersonal. Men även om det är sant att det av olika anledningar finns ett samband mellan ett BMI över eller under "normalintervallet" (igen, kontroversiellt) och minskad fertilitet är det också sant att "människor kan vara fertila vid en mängd olika kroppsvikter" (och infertila trots "normalvikt"), säger Lora Shahine, läkare, reproduktionsendokrinolog och obstetriker/gynekolog på Pacific NW Fertility i Seattle och värd för podcasten Baby or Bust. "Att placera någon i ett fack och säga 'Ditt BMI är för högt eller för lågt och det är därför du inte blir gravid' är en olycklig förenkling av verkligheten."



Det kan vara en del av sanningen, men att enbart fokusera på vikten kan göra mer skada än nytta. Studier visar att medveten viktminskning vanligtvis är tillfällig och kan ge bakslag. Ofta leder den till snabba variationer i vikten som ökar risken för stroke, hjärtsjukdom och diabetes. Med andra ord försämras den övergripande hälsan. Och just övergripande hälsa är otroligt viktig för fertiliteten, säger dr Shahine.



Så istället för att jaga upp dig över "en godtycklig siffra" som dr Shahine uttrycker det kan du fokusera på de här – okontroversiella – åtgärderna för att öka dina chanser att bli gravid.