Vad du behöver veta om träning när du försöker bli gravid, enligt gynekologer

Rådfråga din läkare angående träning om du genomgår en fertilitetsbehandling, främst för att behandlingarna som stimulerar äggtillväxt också gör att äggstockarna fylls med vätska, säger dr Crawford. När de förstoras på det här sättet kan äggstockarna rör sig mycket lätt och om du inte är försiktig kan de vridas och skära av sin egen blodtillförsel, vilket kräver akut operation. Träningsformer som löpning, intensiv cykling eller plyometrisk träning (hopp) gör att äggstockarna rör sig och är direkt olämpliga, säger dr Crawford. Undvik upp och ner-positioner under CrossFit-passet eller yogan. Om inte din läkare säger annat är det bäst att träna upprätt och hålla dig till lågintensiva träningspass och lättare vikter när du lyfter, för att vara på den säkra sidan.



Tänk också på träningsintensiteten precis efter en embryoöverföring. Dr Crawford brukar rekommendera sina patienter att hålla pulsen under 150 slag per minut för att säkra blodtillförseln till livmodern.





Oavsett var du befinner dig i din resa mot att bli gravid visar forskning att regelbunden träning kan hjälpa dig (och barnet som du förhoppningsvis får) att hålla dig frisk medan du försöker bli gravid. Och om du inte har tränat så mycket tidigare så oroa dig inte, säger dr Copperman: Det är aldrig för sent att börja. Du kan exempelvis träna bäckenbotten medan du läser stycket här nedanför.