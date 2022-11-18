Du kanske har ägnat stora delar av livet åt att undvika att bli gravid och då kan det komma som en chock om du inte blir det när du väl är redo. När månaderna kommer och går utan att du blir gravid övergår chocken till en molande stress och oro. Dessutom får du hela tiden höra att stress påverkar fertiliteten negativt. Men hur ska du hantera den här stressande situationen … utan att bli stressad?

"När du har en stark önskan som hela tiden är precis utom räckhåll för dig, är det inte konstigt att du blir stressad", säger den New York-baserade psykiatern Lucy Hutner, läkare och chefsredaktör för Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Dessutom är "en situation där du känner dig ansvarig för resultatet, trots att du bara delvis kan påverka det ett utmärkt sätt att bli stressad". Kort och gott är det helt rimligt att du känner dig stressad. Men du kan hitta sätt att hantera det på. Här berättar experterna om hur mycket stress påverkar din fertilitet – och hur du ska göra för att minska den.