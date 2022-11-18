Sanningen om stress och fertilitet
Det här är Nike (M)
Om du inte blir gravid direkt kan hela processen börja kännas överväldigande. Så här tar du hand om dig själv under tiden.
- Studier visar att stress kan påverka fertiliteten, vilket kan leda till en ond cirkel om du stressar upp dig över att du inte blir gravid.
- Genom att fokusera på att ta hand om dig själv på olika sätt som faktiskt fungerar kan du komma till rätta med din oro.
- Ring en vän – men se till att välja rätt vän. Att prata med någon som har varit med om samma sak eller som visar empati för din situation kan göra stor skillnad.
Läs vidare om du vill veta mer …
*Syftet med det här innehållet är att informera och inspirera. Innehållet ska inte användas för att ställa diagnos, behandla eller ge specifika medicinska råd. Rådgör alltid med vårdpersonal om frågor som har med din hälsa och säkerhet att göra före, under och efter graviditeten.
Du kanske har ägnat stora delar av livet åt att undvika att bli gravid och då kan det komma som en chock om du inte blir det när du väl är redo. När månaderna kommer och går utan att du blir gravid övergår chocken till en molande stress och oro. Dessutom får du hela tiden höra att stress påverkar fertiliteten negativt. Men hur ska du hantera den här stressande situationen … utan att bli stressad?
"När du har en stark önskan som hela tiden är precis utom räckhåll för dig, är det inte konstigt att du blir stressad", säger den New York-baserade psykiatern Lucy Hutner, läkare och chefsredaktör för Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Dessutom är "en situation där du känner dig ansvarig för resultatet, trots att du bara delvis kan påverka det ett utmärkt sätt att bli stressad". Kort och gott är det helt rimligt att du känner dig stressad. Men du kan hitta sätt att hantera det på. Här berättar experterna om hur mycket stress påverkar din fertilitet – och hur du ska göra för att minska den.
Inse att stress kan påverka fertiliteten.
Rådet "Allt kommer att ordna sig bara du tar det lite lugnt" har aldrig hjälpt någon. Men det är ändå viktigt att vara medveten om hur stress påverkar fertiliteten. I en granskning från 2018 i tidskriften Dialogues in Clinical Neuroscience, fann forskare att minskad stress faktiskt kan öka chanserna att lyckas. "Studier visar att psykologiska åtgärder kan ha stor effekt för att öka möjligheterna till graviditet", säger studiens medförfattade Alice Domar, fil.dr, Chief Compassion Officer (visst låter det som något som borde finnas överallt?) på Inception Fertility och biträdande professor i obstetrik, gynekologi och reproduktionsbiologi vid Harvard Medical School i Boston. Genom decennier av forskning har Domar kommit fram till att kvinnor som upplever infertilitet har två till tre gånger så stor chans att bli gravida om de deltar i kognitiv beteendeterapi och åtgärder för kropp och sinne (till exempel meditation), jämfört med kvinnor som inte gör det.
Ändra ditt sätt att prata med dig själv.
Det som oftast är mest effektivt för patienter med infertilitetsproblem är en stresshanteringsstrategi som kallas kognitiv omstrukturering, säger Domar. Om du ständigt tänker negativa tankar – "Infertiliteten är mitt eget fel" – rekommenderar Domar att du försöker formulera tankarna på andra sätt. "Om en kvinna till exempel säger 'Jag kommer aldrig att få en baby', skulle jag fråga 'Men varför betalar du då massor av pengar för att genomgå IVF?'", säger Domar. "Det är uppenbart att hon fortfarande har hopp. Så istället för att tänka 'Jag kommer aldrig att få en baby' kan hon tänka 'Jag gör allt jag kan för att försöka få en baby'." Hon kan också öva på att känna tacksamhet: "Jag är tacksam över att jag känner mig redo att bli mamma, när och hur det än händer."
Hitta sätt att koppla av.
Är skumbad inte din grej? Det gör ingenting. Att ta hand om sig själv betyder inte samma sak för alla människor, säger Natalie Crawford, läkare, fertilitetsläkare och medgrundare till Fora Fertility i Austin, Texas. Det viktiga är att du tar dig tid att göra det. "Vi kan ta akupunktur som exempel. Det kan bidra till minskad stress och kan därför vara effektivt, enligt en del fertilitetsstudier. Men effekten var precis lika stor vid fejkad akupunktur, vilket i princip innebär att nålarna placeras ut slumpmässigt. Båda åtgärderna hade bättre effekt än inga åtgärder alls." Med andra ord handlar det förmodligen mest om att ta sig tid att göra något för att fokusera på sig själv. Du kan till exempel skriva dagbok, träna, läsa eller ägna dig åt någon annan hobby. Men vad du än väljer att göra rekommenderar Crawford att du gör det minst 30 minuter om dagen.
Anförtro dig till vänner som förstår och validerar din upplevelse.
När din svägerska berättar om sin tredje graviditet innan du har varit med om din första behöver du människor som kan förstå varför den till synes glada nyheten får dig att vilja gråta och som inte förminskar din upplevelse. "Dina bästa vänner eller närmaste familjemedlemmar kanske inte är de som passar bäst för att hjälpa dig med det här", säger Hutner. "Människor kan ha väldigt välmenande vänner, men ibland händer det att de där välmenande vännerna blir gravida och det kan svida." Omge dig med människor som kan validera dina känslor utan att döma dig. Och om du inte upplever att du får det stöd du behöver genom din bekantskapskrets eller communities för likasinnade online kan terapi vara ett bra alternativ, tillägger Crawford.
Interagera med din kropp.
"När du försöker bli gravid kan du inte undgå att hela tiden känna efter och interagera med din kropp", säger Hutner. Du kissar på ägglossningsstickor, tar tempen och överanalyserar varenda litet tecken eller symtom. "När kroppen inte beter sig som du vill att den ska göra kan det kännas förvirrande och som att den sviker dig. Jag uppmuntrar mina patienter att göra allt de kan för att interagera med sina kroppar på positiva sätt" Det kan handla om att upprätthålla sina vanliga träningsrutiner, prova på en ny fysisk aktivitet, boka in en massagetid om plånboken tillåter eller meditera med fokus på kroppsmedvetenhet.
Det viktiga är att hitta sätt att respektera och stötta din kropp och försöka ge den allt den behöver. För snart nog är din kropp kanske inte bara din längre.
Text: Jihan Myers
Foto: Vivian Kim
KOLLA IN DET HÄR
Minska stressen med något av våra träningspass i
Nike Training Club-appen och kolla in fler tips om
mental inställning från ledande experter.