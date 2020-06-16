Treinos em família energéticos

Tentem esta sessão de exercícios de 15 minutos não uma, mas duas vezes com a família inteira a dar tudo por tudo de forma consecutiva.



Na primeira ronda, as crianças ficam responsáveis por elaborar uma lista de reprodução com quatro músicas para acompanhar a sessão. Na segunda ronda, são os adultos que escolhem quatro hinos para manter o espírito lutador até ao fim.



A resiliência centra-se em encontrar força para continuar e a música é a melhor fonte de energia quando queremos ir mais longe. Por isso, escolham algumas grandes músicas, alinhem-nas e juntem algum ritmo a todos os movimentos.



Esta meia hora intensa começa quando premires "Iniciar!"