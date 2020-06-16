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Treino intenso básico consecutivo

Orientação
Última atualização: 16 de junho de 2020

Da Nike Training

Treinos em família energéticos
Treinos em família energéticos

Treino em família: aumenta a energia de toda família com esta meia hora intensa.

Pede-lhes que se levantem, motiva-os a mexerem-se e ajuda-os a criar a resiliência para continuar! Este treino em família de energia elevada destina-se a fomentar a inspiração mútua e nunca desistir. Experimentem.

A resiliência é um elemento-chave para manter uma vida ativa, por isso, criámos esta atividade para mostrar que somos todos campeões. Põe a família a mexer com entusiasmo neste treino intenso básico que irá reacender a sua energia.

Treinos em família energéticos

Hora de acrescentar algum ritmo

Tentem esta sessão de exercícios de 15 minutos não uma, mas duas vezes com a família inteira a dar tudo por tudo de forma consecutiva.

Na primeira ronda, as crianças ficam responsáveis por elaborar uma lista de reprodução com quatro músicas para acompanhar a sessão. Na segunda ronda, são os adultos que escolhem quatro hinos para manter o espírito lutador até ao fim.

A resiliência centra-se em encontrar força para continuar e a música é a melhor fonte de energia quando queremos ir mais longe. Por isso, escolham algumas grandes músicas, alinhem-nas e juntem algum ritmo a todos os movimentos.

Esta meia hora intensa começa quando premires "Iniciar!"

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Data de publicação original: 12 de junho de 2020

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