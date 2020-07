Trained Podcast: Mat Fraser

A grandeza não nasce connosco. É algo que se treina. Com isso em mente, a série em podcast "Trained" da Nike explora a inovação do fitness holístico para te ajudar a melhorar enquanto treinador e atleta. Não percas pitada e descobre as mais recentes inovações, opiniões e tendências por parte de especialistas do setor no mundo dos treinos.



Durante quatro anos seguidos, o Mat Fraser fez levantamentos, agachamentos e arranques com pesos para conquistar o título de "Homem com a melhor forma física do mundo". Neste episódio, o Mat explica-nos como tenta equilibrar a pressão de vencer com o seu amor pelo desporto e por que razão algumas das suas conquistas de que mais se orgulha aconteceram longe das luzes da ribalta da competição, nomeadamente durante os treinos, dias de recuperação e até no Nike Footwear Lab. Fica a saber o que é preciso para passar de um aspirante a atleta olímpico de levantamento de pesos a um atleta campeão mundial e como os seus fracassos estão inextricavelmente ligados ao seu sucesso.