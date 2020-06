Tirar mais partido de cada corrida

Foca-te nos motivos que te levam a correr e não nos números do teu relógio.

A prática de running é mais do que apenas métricas. Se conseguires identificar o "porquê" da tua prática de running (os verdadeiros motivos que te levam a calçar as sapatilhas), poderás concentrar-te mais nas alegrias que as corridas te proporcionam, independentemente da velocidade ou da distância percorrida.



Os corredores tendem a avaliar uma corrida segundo dois parâmetros: a distância e a velocidade. Na nossa sociedade obcecada por dados, podes partilhar tudo nas redes sociais, desde métricas básicas ao VO2 máximo e cadência de passadas. Contudo, esta abordagem de running centrada nos números e baseada num objetivo único pode, na verdade, tirar o prazer do desporto.



"Muitas vezes, as pessoas apenas celebram as suas corridas, treinos realmente difíceis ou as corridas mais longas de sempre", afirma o Chris Bennett, Global Head Coach da Nike Running. "No entanto, quanto melhor te tornas, mais difícil fica ultrapassar esses marcos e, se apenas tiveres isso em conta para as tuas celebrações, não irás celebrar muito."



Segundo o Bennett, se em vez disso encarares o running como mais do que apenas o ato físico e todos os números que lhe estão associados, terás maiores oportunidades de sucesso e poderás desfrutar mais deste desporto. A melhor forma de o fazer: identificar o "porquê" da tua prática de running.