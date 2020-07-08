Tirar mais partido de cada corrida

O facto de te concentrares no "porquê" ou no objetivo da tua prática de running é muito mais motivador do que apenas pensar na velocidade ou na distância que irás percorrer, afirma o Bennett. Além disso, cada vez que corres e realizas o teu objetivo tens uma razão para te felicitares.



Saberes o "porquê" também é essencial para desenvolveres a tua resistência mental ou o quanto és capaz de suportar em prol de um objetivo de corrida. Afinal, da mesma forma que os teus músculos têm de trabalhar para desafiares os teus limites e continuares a correr quando as coisas se tornam difíceis, a tua resistência mental é igualmente vital. Lembrares-te do "porquê" da tua prática de running é uma boa forma de impulsionares a tua força interior.



Acima de tudo, correr com um objetivo pode tornar a corrida mais divertida. "A prática de running deve lembrar-te de que és vital e estás vivo", explica o Bennett. "É suposto gostarmos de praticar running, pois fomos nós que optámos por fazê-lo". Isso pode ser difícil se estivermos a olhar para o mostrador do relógio GPS de poucos em poucos segundos.



Tal não significa que devas livrar-te dos números. O Bennett sugere: "Tenta adicionar uma outra métrica para medires o sucesso de uma corrida". Conseguiste subir uma colina dificílima no teu bairro pela primeira vez? Tiveste uma excelente ideia para um projeto de trabalho? Presenciaste um nascer do sol incrível? "Nenhuma destas coisas está relacionada com a velocidade ou a distância que correste", revela o Bennett, "mas todas são fantásticas e esse é o aspeto mais poderoso da prática de running."