Tens dormido o suficiente?

Se te sentes naturalmente bem quando o dia começa, isso é um excelente indicador de que estás a dormir o suficiente, mas também é importante monitorizar como te sentes ao final do dia e à noite. "Quando estás a caminho de casa de carro e paras num semáforo, sentes-te a amolecer e pressentes que corres o risco de adormecer? À noite, quando estás a ver televisão no sofá, costumas adormecer? Em caso afirmativo, aumenta meia hora de sono por noite até isso deixar de acontecer", sugere Halson.

Quando te sentes alerta desde que acordas até que vais para a cama, esse é o teu número perfeito.

Faz disto um hábito: desafiamos-te a começar a contabilizar e avaliar o teu sono, de forma a saberes qual é a tua referência. Coloca um bloco de notas na mesa de cabeceira e compromete-te a fazer o registo durante uma semana. Quando acordares de manhã, regista o teu tempo de sono e a hora de despertar. Uma ou duas vezes por dia, regista se sentes cansaço e a hora do dia. Sempre que tratares do registo do teu sono, felicita-te mentalmente ("Bom trabalho!"). Após uma semana, conseguirás observar os dados e implementar o conselho da Halson de ajustares a tua hora de deitar em 30 minutos por noite até deixares de sentir cansaço durante o dia.