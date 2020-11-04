Tens dormido o suficiente?
Orientação
Da Nike Training
Monitoriza o teu dia para saber se estás a dormir o suficiente
Existe um bom motivo para teres ouvido sempre que oito horas é o número mágico para uma noite de sono: a investigação comprova-o. "No entanto, algumas pessoas precisam de 9 a 10 horas para se sentirem bem. Se tens treinado intensamente, precisas de mais umas horas de sono do que o habitual. O assustador é que a maioria das pessoas dorme apenas 6 a 6,5 horas", afirma Shona Halson, especialista em recuperação e professora associada na Escola de Ciências do Comportamento e da Saúde na Universidade Católica Australiana.
A melhor forma de saberes de quantas horas precisas é registares a hora a que vais para a cama e a hora a que acordas para calculares quantas horas costumas dormir. Os relógios e outros dispositivos de monitorização que rastreiam o sono podem não ser fiéis e tendem a sobrestimar o tempo que passas a dormir. Assim que tiveres noção do número médio de horas que dormes por noite, monitoriza de que forma te sentes durante o dia, afirma Halson. "Como te sentes quando acordas? Precisas de muitos cafés para aguentar?"
"À noite, quando estás a ver televisão no sofá, costumas adormecer? Em caso afirmativo, aumenta meia hora de sono por noite até isso deixar de acontecer.
Shona Halson
Se te sentes naturalmente bem quando o dia começa, isso é um excelente indicador de que estás a dormir o suficiente, mas também é importante monitorizar como te sentes ao final do dia e à noite. "Quando estás a caminho de casa de carro e paras num semáforo, sentes-te a amolecer e pressentes que corres o risco de adormecer? À noite, quando estás a ver televisão no sofá, costumas adormecer? Em caso afirmativo, aumenta meia hora de sono por noite até isso deixar de acontecer", sugere Halson.
Quando te sentes alerta desde que acordas até que vais para a cama, esse é o teu número perfeito.
Faz disto um hábito: desafiamos-te a começar a contabilizar e avaliar o teu sono, de forma a saberes qual é a tua referência. Coloca um bloco de notas na mesa de cabeceira e compromete-te a fazer o registo durante uma semana. Quando acordares de manhã, regista o teu tempo de sono e a hora de despertar. Uma ou duas vezes por dia, regista se sentes cansaço e a hora do dia. Sempre que tratares do registo do teu sono, felicita-te mentalmente ("Bom trabalho!"). Após uma semana, conseguirás observar os dados e implementar o conselho da Halson de ajustares a tua hora de deitar em 30 minutos por noite até deixares de sentir cansaço durante o dia.