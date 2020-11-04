Cria a tua própria rotina para a hora de deitar

Cria um ritual para a hora de deitar
Orientação
Por Joe Holder
Faz algumas alterações simples para teres uma noite de sono repousante.
Sabemos a importância de criar uma rotina para a hora de deitar das crianças quando são pequenas. Não podemos esperar que se deitem na cama e adormeçam instantaneamente. Nós oferecemos um caminho para a descontração.
Embora saibamos que ter um ritual para a hora de deitar é eficaz, muitos adultos não o integram na sua rotina. Faz sentido, então, que o ato de adormecer se torne difícil para muitas pessoas.
"Ter um ritual para a hora de deitar ajuda a descontrair o corpo e a prepará-lo para dormir."
Cheri Mah, membro do Nike Performance Council
Seria ótimo passar uma hora a descontrair antes de ir para a cama, mas 10 minutos por noite é suficiente para dar o sinal ao teu cérebro de que está na hora de descansar.
Criar um ritual para a hora de deitar ajuda a descontrair o corpo e a prepará-lo para dormir, de acordo com a perita do sono Cheri Mah, membro do Nike Performance Council e investigadora no Centro de Desempenho Humano e Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, São Francisco.
Gosto de tomar um duche de água quente, que está provado que estimula o sono, e gosto de me desconectar dos ecrãs, uma vez que emitem uma luz azul que estimula o cérebro. Mas, sinceramente, o ritual pode ser qualquer coisa que te relaxe: escrever num diário, fazer exercícios de respiração profunda durante alguns minutos, ler um livro.
Seguir a mesma rotina todas as noites durante alguns minutos ajuda o teu corpo a perceber que está na hora de dormir. Somos criaturas de hábitos muito mais do que possamos imaginar.
Por isso, escolhe o que mais te descontrai para passares os 10 minutos antes de ires para a cama, e tenta fazê-lo todas as noites como parte importante de um ritual para a hora de deitar.