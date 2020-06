Cria a tua própria rotina para a hora de deitar

Seria ótimo passar uma hora a descontrair antes de ir para a cama, mas 10 minutos por noite é suficiente para dar o sinal ao teu cérebro de que está na hora de descansar.



Criar um ritual para a hora de deitar ajuda a descontrair o corpo e a prepará-lo para dormir, de acordo com a perita do sono Cheri Mah, membro do Nike Performance Council e investigadora no Centro de Desempenho Humano e Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, São Francisco.



Gosto de tomar um duche de água quente, que está provado que estimula o sono, e gosto de me desconectar dos ecrãs, uma vez que emitem uma luz azul que estimula o cérebro. Mas, sinceramente, o ritual pode ser qualquer coisa que te relaxe: escrever num diário, fazer exercícios de respiração profunda durante alguns minutos, ler um livro.



Seguir a mesma rotina todas as noites durante alguns minutos ajuda o teu corpo a perceber que está na hora de dormir. Somos criaturas de hábitos muito mais do que possamos imaginar.



Por isso, escolhe o que mais te descontrai para passares os 10 minutos antes de ires para a cama, e tenta fazê-lo todas as noites como parte importante de um ritual para a hora de deitar.