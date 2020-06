Receita de tigelas de sopa de lentilhas

Método

Para a sopa de lentilhas:

numa panela grande a lume médio, adiciona o óleo de coco e salteia as cebolas até ficarem translúcidas, aproximadamente durante cinco a sete minutos. Adiciona o alho e cozinha até sentires a sua fragância. Adiciona as cenouras e as batatas-doces e salteia até ficarem com uma consistência macia. Adiciona as lentilhas e o caldo de legumes e deixa que quase fervam. Adiciona o tomilho e as folhas de louro e reduz o lume. Deixa a sopa cozer em lume brando durante 30 minutos a duas horas. Adiciona a couve alguns minutos antes de retirares a panela do lume. Conserva em cinco recipientes separados e armazena no frigorífico durante um período máximo de três dias ou congela e armazena durante até duas semanas.



Para a cobertura:

Tritura todos os ingredientes num robô de cozinha até ficarem cortados grosseiramente. Em seguida, separa em recipientes e armazena com a sopa. Serve em conjunto com um ovo cozido.