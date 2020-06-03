Receita de tigelas de sopa de lentilhas

Preparação para triunfar: tigelas de sopa de lentilhas
Nutrição
Da Nike Training
Como criar combustível para uma semana de treinos com apenas uma receita.
Esta receita simples que se prepara numa só panela está repleta de hidratos de carbono, proteínas e gorduras saudáveis para te dar energia para uma semana de treinos. Experimenta!
Os hidratos de carbono da batata-doce. A proteína das lentilhas. A gordura saudável do coco e das nozes. Esta refeição dá-te todo o combustível de que precisas para o teu treino ou para a tua recuperação. Esta receita preparada numa panela grande permite cozinhar um almoço para todos os dias da semana apenas uma vez.
Ingredientes
Para a sopa de lentilhas:
60 ml de óleo de coco
2 cebolas amarelas picadas
6 dentes de alho cortados
4 cenouras grandes cortadas
6 batatas-doces pequenas cortadas em cubos
760 g de lentilhas vermelhas
1890 ml de caldo de legumes
2 folhas de louro
10 g de tomilho fresco picado
270 g de couve toscana picada
Para a cobertura picante e crocante
96 g de coco ralado sem adição de açúcar
150 g de nozes torradas
15 ml de coentros inteiros
15 ml de cominhos inteiros
15 ml de funcho inteiro
2,5 ml de sal
Para os ovos:
5 ovos grandes
280 g de gelo
Método
Para a sopa de lentilhas:
numa panela grande a lume médio, adiciona o óleo de coco e salteia as cebolas até ficarem translúcidas, aproximadamente durante cinco a sete minutos. Adiciona o alho e cozinha até sentires a sua fragância. Adiciona as cenouras e as batatas-doces e salteia até ficarem com uma consistência macia. Adiciona as lentilhas e o caldo de legumes e deixa que quase fervam. Adiciona o tomilho e as folhas de louro e reduz o lume. Deixa a sopa cozer em lume brando durante 30 minutos a duas horas. Adiciona a couve alguns minutos antes de retirares a panela do lume. Conserva em cinco recipientes separados e armazena no frigorífico durante um período máximo de três dias ou congela e armazena durante até duas semanas.
Para a cobertura:
Tritura todos os ingredientes num robô de cozinha até ficarem cortados grosseiramente. Em seguida, separa em recipientes e armazena com a sopa. Serve em conjunto com um ovo cozido.