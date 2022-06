A Billie fala com frequência sobre a sua ansiedade em relação ao clima e como isso afeta a sua música, parcerias e digressões em estádios, nas quais não permite palhinhas de plástico em recintos de concertos e pede inclusive aos elementos do público que tragam as suas próprias garrafas de água. Mas ela tem sempre vontade de aprender mais. No caso da Ayana, além de contar com uma longa carreira em ciência e política, também é a cofundadora do Urban Ocean Lab, um grupo de pesquisa que se foca no futuro das cidades costeiras, é cofundadora do All We Can Save Project, para apoiar as mulheres que lideram o movimento pelo clima, e cocriadora do How to Save a Planet, um podcast sobre soluções climáticas.