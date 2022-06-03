12 formas de prolongar a vida das tuas sapatilhas de running

"O objetivo não é prolongar para sempre a vida das sapatilhas. É fazer com que durem o tempo que foram concebidas para durar", explica o treinador Bennett. "Não estamos a tentar ressuscitar umas sapatilhas em fim de vida."



Então, como saber quando é o fim da linha? Há uma série de fatores a considerar. Primeiro, que quilometragem acumulaste? (Lembra-te: de 320 a 480 quilómetros é um ponto ideal geral, de acordo com os nossos engenheiros de qualidade). Depois, verifica as tuas sapatilhas e o teu corpo. As sapatilhas apresentam sinais visíveis de desgaste? Rasto desgastado até o acabamento ficar liso? Sentes menor capacidade de resposta ou precisas de uma recuperação mais longa após uma corrida? Se identificares estas situações, então, parabéns! Deste uma vida longa e gratificante às tuas sapatilhas. Deves sentir orgulho. Depois, deixa de correr com elas.



Embora já não te acompanhem nas corridas, isto não tem de significar um adeus para sempre. Se as tuas sapatilhas velhas ainda estiverem em condições de serem usadas, considera dar-lhes uma segunda carreira como sapatilhas de passeio, de jardinagem ou doá-las a um novo proprietário que precise. Quando estiverem verdadeiramente estragadas, podes entregar sapatilhas de desporto de qualquer tipo em algumas lojas Nike que participam em programas de reciclagem.