12 formas de prolongar a vida das tuas sapatilhas de running

As sapatilhas de running combinam bem com o teu look do dia a dia? Com certeza. Porém, tem em mente que sempre que as usas, mesmo que seja apenas em deslocações casuais, esses quilómetros somam-se.

"Todas as sapatilhas têm uma esperança de vida e sempre que as usas vais consumindo essa vida", afirma Chris "Coach" Bennett, Global Head Coach da Nike Running. "As tuas sapatilhas já não estão tão reativas e só correram 320 km? Sim, mas já viveste 800 nelas." Por isso, da próxima vez que fores fazer recados, lembra-te de que usar as tuas sapatilhas de running pode significar menos uma corrida que estas podem aguentar mais tarde.

Do mesmo modo, se estiveres habituado a queimar quilómetros preciosos a caminhar com sapatilhas de running novas para as amaciar, experimenta este truque do corredor profissional de meia distância Craig Engels: "Pego nas palmilhas das sapatilhas velhas e coloco-as nas novas", indica, explicando que as palmilhas gastas ajudam a evitar cãibras nos pés para que possas enfrentar os quilómetros com um par acabado de sair da caixa.