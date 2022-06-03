12 formas de prolongar a vida das tuas sapatilhas de running

Quilometragem máxima: 12 formas simples de prolongar a vida das tuas sapatilhas de running
Inovação
Estas dicas partilhadas por corredores sobre cuidados simples e diários a ter com o teu equipamento podem ajudar-te a reduzir o desperdício e a desfrutar do running de forma mais consciente.
"Mentes inovadoras" é uma série que destaca os desafios que os atletas enfrentam e como os superam através de um pensamento inovador.
No verão de 2020, a treinadora de running de Londres Dora Atim deu por si numa zona rural inglesa.
"Literalmente, desabei em lágrimas no meio desta floresta", recorda. "No entanto, foi uma sensação de alívio, de alegria, de surpresa por ter acesso a este local."
Esse tipo de ligação faz sentido. Quando atravessamos um espaço nas nossas corridas, vendo a sua beleza e sentindo o seu poder, é normal que o queiramos preservar.
A boa notícia é que cuidar melhor do planeta é muito semelhante a tornares-te um melhor corredor: os teus hábitos diários somam-se. Mesmo algo tão pequeno como cuidar das tuas sapatilhas de running para que durem mais tempo pode fazer uma grande diferença ao longo do tempo, se isso significar que é menos provável que compres umas novas antes de precisares.
Assim, perguntámos à nossa comunidade global de running, desde atletas profissionais até designers apaixonados da Nike, como é que tiram máximo partido do seu equipamento. Não temos todas as respostas, mas há muito que podemos aprender uns com os outros, por isso, não percas abaixo as nossas pérolas de sabedoria favoritas. Descobre as que funcionam para ti e vamos fazer isto juntos.
As tuas sapatilhas são tuas amigas. As designers da Nike Rikke Bonde (esquerda) e Shelby Wauligman (direita) mostram formas de estabelecer uma ligação pessoal com o teu equipamento, como escrever mensagens inspiradoras e trocar os atacadores.
1. Estabelece ligação com o equipamento
"Desenvolver empatia pelas coisas que possuímos constitui uma enorme oportunidade de construir práticas mais sustentáveis", explica Shelby Wauligman, Running Apparel Designer na Nike. "Quando temos respeito pelas coisas, temos mais probabilidades de prolongar a sua vida."
Estabelecer ligação com as tuas sapatilhas de running pode ser tão simples como trocar de atacadores por uns personalizados, escrever uma citação particularmente inspiradora nas mesmas ou colocá-las na tua mala sempre que te fazes à estrada, como Raj Mistry, um Senior Apparel Designer da Nike que viajou por todo o mundo com as suas sapatilhas de treino, do castelo da cidade de Edimburgo às ruas de Hanói.
Prepara-te a ti e às tuas sapatilhas para o sucesso a longo prazo. Tal como os corredores Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora e Kelechi Okorie (da esquerda para a direita), seleciona as sapatilhas que terão o melhor desempenho de acordo com as distâncias, superfícies e tipos de corridas que vais fazer.
2. Corre com as sapatilhas certas para a atividade
Aqui ficam alguns conselhos para a próxima vez que fores às compras: "Pergunta-te qual é o objetivo da tua corrida, não o das tuas sapatilhas", explica Jo Micheli, EKIN (o nosso nome para um especialista em produtos Nike, que corresponde ao nome Nike escrito ao contrário) de Los Angeles.
Para tirares o máximo partido das tuas sapatilhas, e da tua corrida, pergunta-te "porquê" antes de comprar. Queres um pouco de natureza? As sapatilhas de trilhos resistirão melhor a terrenos rochosos e variados. Se vais acumular quilometragem no asfalto ou numa passadeira, as sapatilhas de estrada com amortecimento serão uma melhor opção.
Londres, Inglaterra, julho de 2021. Para Dora Atim, que criou a Ultra Black Running no ano passado para mulheres negras e pessoas não binárias se juntarem a ela no exterior e nos trilhos, correr é uma fonte de autocuidado e capacitação. Escusado será dizer que dá o seu melhor quando se prepara para percorrer alguns quilómetros. "Acredito mesmo que tens de ter um bom aspeto quando corres. Caso contrário, não será bom para ti", afirma. "Tens de sentir que te estás a destacar com o look."
Londres, Inglaterra, julho de 2021. Para Dora Atim, que criou a Ultra Black Running para mulheres negras e pessoas trans e não binárias se juntarem a ela no exterior e nos trilhos, correr é uma fonte de autocuidado e capacitação. É por isso que faz de cada parte do processo, desde a hidratação até ao equipamento selecionado, uma ocasião especial. "Acredito mesmo que tens de ter um bom aspeto quando corres", afirma. "Tens de sentir que te estás a destacar com o look."
3. Poupa as tuas sapatilhas para a corrida
"Todas as sapatilhas têm uma esperança de vida e, sempre que as usas, vais consumindo essa vida", afirma Chris "Coach" Bennett, Global Head Coach da Nike Running. "As tuas sapatilhas já não estão tão reativas e só correram 320 km? Sim, mas já viveste 800 nelas." Por isso, da próxima vez que fores fazer recados, lembra-te de que usar as tuas sapatilhas de running pode significar menos uma corrida que estas podem aguentar mais tarde.
Do mesmo modo, se tiveres o hábito de queimar quilómetros preciosos a caminhar com sapatilhas de running novas para as amaciar, experimenta este truque do corredor profissional de meia distância Craig Engels: "Pego nas palmilhas das sapatilhas velhas e coloco-as nas novas", indica, explicando que as palmilhas gastas ajudam a evitar cãibras nos pés para que possas enfrentar os quilómetros com um par acabado de sair da caixa.
Jo Micheli, EKIN, explica a forma certa e errada de tratar das tuas sapatilhas de running. Todas as pequenas coisas podem fazer a diferença!
4. Desaperta os atacadores
Quando dizemos que estas dicas são fáceis, estamos a falar a sério! Mesmo que demores um breve momento após cada corrida a desatar os teus atacadores, isso pode fazer toda a diferença na vida útil das tuas sapatilhas de running.
Sempre que descalças as tuas sapatilhas sem as desapertar primeiro (não o faças!), podes estar a desgastar a integridade estrutural da proteção do calcanhar. "Assim que começas a desgastar o calcanhar, a tua corrida deixa de ser boa", adverte Jo. Este mau hábito muito comum pode também levar a que enfies novamente o pé numas sapatilhas ainda apertadas antes da tua próxima corrida. Isto duplica os danos no teu calçado, além de te oferecer um suporte inferior. Por isso, reserva o tempo necessário para apertar devidamente as sapatilhas, para bem das mesmas e dos teus pés. Ficam ambos a ganhar.
Não aprecias atacadores? Podes optar por modelos fáceis de calçar e descalçar como as Nike FlyEase ou experimentar personalizar um par com o Nike By You, com opções de atacadores com travão em modelos selecionados. É canja!
Sapatilhas secas são sapatilhas felizes. O treinador Amritpal Ghatora, de Londres, mostra uma forma fácil de ajudar as tuas sapatilhas a manterem-se livres de humidade e de bactérias: enchê-las com jornal após a corrida.
5. Não te esqueças de as deixar secar
A humidade não controlada pode reduzir drasticamente a vida de umas sapatilhas. "As bactérias acumulam-se ali dentro. Tens de te lembrar que transpiras nessas sapatilhas, que corres sobre riachos e poças", explica o treinador Bennett. "Uma razão pela qual as sapatilhas não atingem os 480 ou 640 quilómetros não é por terem perdido a sua funcionalidade, o seu amortecimento e a sua reatividade, é porque simplesmente cheiram muito mal."
Para acabares com o cheiro, certifica-te de que as tuas sapatilhas secam após todas as corridas. Começa por simplesmente guardá-las num local com uma circulação de ar adequada.
Estão extremamente encharcadas? Vai mais além e enche as sapatilhas com jornal amassado para absorver água e acelerar o processo de secagem. Raj, designer de vestuário, mantém até um balde de arroz na sua garagem apenas para secar sapatilhas, semelhante a um truque que provavelmente já usaste para extrair humidade de um telemóvel molhado.
Uma dica com a qual a maioria dos corredores com quem falámos concorda é abdicar da máquina de secar. De acordo com os nossos engenheiros de qualidade (a equipa que testa os produtos da Nike e os coloca à prova num laboratório especial), o calor elevado não é ideal para as colas e agentes de ligação que compõem as sapatilhas.
6. Dá uma pausa às sapatilhas e considera a hipótese de variar
As sapatilhas de running também precisam de dias de descanso. "[É como] dar-lhes um estímulo de recuperação", afirma o maratonista e treinador Amritpal. "Deixa-as repousar depois da corrida para que estejam a postos para a próxima vez."
Quanto tempo de repouso? Não menos de 24 a 48 horas, de acordo com os nossos engenheiros. Estes referem que os tempos exatos de recuperação das sapatilhas dependem de vários fatores (material, peso, terreno, distância). Assegurar um tempo amplo para que as suas solas intermédias de espuma descomprimam depois de uma corrida vai ajudar a que estas te garantam total suporte na próxima utilização e vai permitir manter mais reatividade ao longo do tempo.
Se correres com mais frequência do que isso, tens boas razões para começar a fazer a rotação das tuas sapatilhas. Embora obter outro par seja logo à partida um investimento, é um investimento que pode ajudar a garantir que as tuas sapatilhas se mantenham na sua máxima forma durante o maior tempo possível, evitando que se estraguem prematuramente devido à utilização excessiva.
Londres, Inglaterra, julho de 2021. Depois de uma pausa durante a pandemia, Dora espera regressar às corridas semanais com o grupo que antes do confinamento contava com 30 a 40 pessoas. "As mulheres negras precisam deste espaço para serem elas próprias, porque precisam de se adaptar constantemente para se encaixarem numa narrativa. Caso contrário, são constantemente excluídas e não lhes é prestada atenção", indica. "Isto é para elas. O resultado é algo fascinante."
Londres, Inglaterra, julho de 2021. Depois de uma pausa durante a pandemia, Dora espera regressar às corridas semanais com o grupo Ultra Black Running, que antes do confinamento contava com 30 a 40 pessoas. "As mulheres negras precisam deste espaço para serem elas próprias, porque precisam de se adaptar constantemente para se encaixarem numa narrativa. Caso contrário, são constantemente excluídas e não lhes é prestada atenção", indica. "Isto é para elas. O resultado é algo fascinante."
7. Muda de terreno
"Nem todas as superfícies são iguais", salienta o treinador Bennett. "Não precisas de tanto amortecimento quando corres na relva. Esta faz parte do trabalho por ti." Além disso, Bennett sugere: "Quando puderes, corre em superfícies mais macias (relva, trilhos, pista, praia) para dares uma pausa ao teu equipamento e ao teu corpo." É uma dica que ele costumava dar aos seus corredores de pista e corta-mato do ensino secundário, para quem a compra de vários pares de sapatilhas de running muitas vezes não era uma opção. Mesmo os corredores de elite como o Craig continuam a defender a sua importância.
"Corremos 110 a 160 quilómetros por semana e o objetivo é encontrar uma superfície macia", afirma Craig sobre o regime de treino da sua equipa, acrescentando que o seu terreno preferido é a pista de cinza. "Se correres em betão, estás a comprimir muito mais [as tuas sapatilhas]."
Presta atenção aos teus números, principalmente aos quilómetros. Jo Micheli, EKIN, mostra como é fácil (e automático) monitorizar os quilómetros com a Nike Run Club App. Noutras alturas, Jo opta por um método mais analógico: marcar as sapatilhas novas com uma "data de nascimento" e a partir daí calcular mensalmente os quilómetros.
8. Monitoriza os teus quilómetros
Para as sapatilhas de running, a idade é apenas um número. Há quanto tempo as tens é menos relevante do que os quilómetros que fizeste com elas. Como defende o treinador Bennett, "não é um pacote de leite", não têm uma data de validade. Por isso, sente-te à vontade para limpar o pó a um par velho que não tenha tido muito uso. No entanto, quando as usares para correr, presta atenção aos quilómetros que acumulam.
Uma forma simples de o fazeres? Utiliza a Nike Run Club App. Basta identificares as tuas sapatilhas (um ou mais pares!) e um objetivo de quilometragem, e a aplicação monitoriza automaticamente os quilómetros a cada corrida, notificando-te quando atingires o teu objetivo.
Embora a quilometragem não represente o fim da vida útil das tuas sapatilhas, é a forma mais fácil de avaliar o seu estado aproximado. De acordo com os engenheiros de qualidade da Nike, a maioria dos nossos designs de calçado é testado para durar, no mínimo, entre 320 e 480 quilómetros. A palavra-chave é "mínimo", por isso, se atingires essa marca e as tuas sapatilhas ainda parecerem bem e garantirem uma sensação agradável, não as descartes logo! Podem ainda durar mais algum tempo.
Conhece o teu corpo, conhece o teu equipamento. Danielle Girard, antiga corredora de competição e atual Nike Store Athlete, mostra a importância do aquecimento e dos alongamentos para identificar corretamente quaisquer fontes de dor.
9. Compreende a relação entre cuidar das sapatilhas e cuidar de ti
No momento em que começam a surgir algumas dores ligeiras, alguns corredores podem começar a procurar um novo par de sapatilhas. Porém, a corredora Danielle Girard incentiva os atletas que ela ajuda a reavaliarem as suas rotinas antes e depois da corrida antes de darem esse passo.
"Os teus gémeos ficam muito doridos depois de cada corrida?", pergunta Danielle, que ainda hoje é uma ávida corredora. "Pode ser por as tuas sapatilhas estarem gastas e precisares de mais amortecimento ou podes simplesmente ter os gémeos contraídos e precisar de um pouco mais de alongamento." Por outras palavras, o problema podes ser tu, não as sapatilhas.
Quanto mais correres, mais estarás em sintonia com o teu corpo e o teu equipamento, e melhor serás capaz de resolver problemas à medida que estes surgem. Entretanto, lembra-te de analisar o teu aquecimento e os teus alongamentos antes de tirares conclusões precipitadas sobre as tuas sapatilhas, e, claro, monitoriza qualquer desconforto recorrente ou contínuo.
Londres, Inglaterra, julho de 2021. "Para mim, a sustentabilidade passa pelo meu equipamento. Costumas dá-lo a outra pessoa? Com que frequência o compras?" Outra grande forma de fazer a diferença? Reserva o tempo necessário para limpar devidamente as tuas sapatilhas, seja com uma limpeza rápida após cada corrida ou com uma lavagem profunda. "Tenho um dia para a lavagem das minhas sapatilhas para tirar máximo partido das mesmas", explica Dora. "Parecem novas e acabadas de sair da caixa e eu fico feliz! Não preciso de comprar sapatilhas novas."
"Para mim, a sustentabilidade passa pelo meu equipamento. Costumas dá-lo a outra pessoa? Com que frequência o compras?", afirma a treinadora de running de Londres Dora. Outra grande forma de fazer a diferença? Limpar devidamente as sapatilhas, seja com uma limpeza rápida após cada corrida ou com uma lavagem profunda. "Tenho um dia para a lavagem das minhas sapatilhas para tirar máximo partido das mesmas", explica Dora. "Parecem novas e acabadas de sair da caixa e eu fico feliz! Não preciso de comprar sapatilhas novas."
10. Sabe quando (e como) lavar
"[Limpar as tuas sapatilhas] evita que todo o pó e sujidade fiquem presos nas costuras ou em áreas onde não os queres. É uma questão de longevidade do material", afirma Rikke Bonde, Material Designer na Nike e ávida ultracorredora. "Se as lavares, vão durar mais tempo."
Alguns corredores com quem falámos gostam de limpar as sapatilhas a fundo com água e sabão suave de vez em quando, como Kelechi Okorie, criativo de Londres e membro do clube de corrida TrackMafia, que opta por um "banho de sabão" uma vez por mês.
Outros optam por técnicas mais ligeiras para manter as sapatilhas limpas: Shelby, designer da Nike, sugere que se limpe o excesso de lama num pedaço de relva, que se utilize um pau para limpar a sujidade do rasto e que se pegue em panos reutilizáveis quando necessário.
Muitas pessoas perguntam se podem colocar as suas sapatilhas numa máquina de lavar roupa, mas os corredores com quem falámos preferem dedicar o seu tempo a lavar as sapatilhas à mão. Pensa nisto como mais uma oportunidade de estabelecer uma ligação com as tuas sapatilhas (lembra-te da dica n.º 1).
Não tenhas medo de fazer pequenas reparações. Acima, a Material Designer Rikke Bonde costura um pequeno rasgão. Ela considera-o uma oportunidade para estabeleceres uma ligação consciente entre ti e o teu equipamento.
11. Quando possível, opta pelo conserto
As sapatilhas de running são complexas, mas a sua reparação não precisa de ser. "Se apresentarem algum desgaste, mas a estrutura geral ainda estiver boa, eu reparo-as", afirma o corredor londrino Kelechi, que aprendeu sozinho a coser um rasgão na parte superior das suas Epic React ao assistir a um vídeo do YouTube sobre técnicas de costura. "Podes pesquisar tudo no Google."
Enquanto as grandes reparações estruturais devem ser deixadas nas mãos de um profissional, o conserto básico da parte superior e da sola exterior é algo que qualquer corredor pode tentar. Por vezes, é tão fácil como substituir cordões desfiados ou reforçar áreas de alta fricção com um pedaço de fita adesiva Gaffer.
"Não sou muito preciosista com as minhas coisas", explica Rikke, a Material Designer que transporta um kit de reparação nas suas ultracorridas. "Sei que se faço um bom trabalho, ou pelo menos tento, posso usá-las ou posso repará-las novamente."
A vida continua. As tuas sapatilhas velhas podem já não ser capazes de fazer corridas, mas podes usá-las no dia a dia ou no jardim, como faz o treinador Bennett. Só tens de saber quando esse dia chega, procurando os sinais indicadores, como demonstra Amritpal Ghatora.
12. Reconhece e celebra a reforma das sapatilhas
"O objetivo não é prolongar para sempre a vida das sapatilhas. É fazer com que durem o tempo que foram concebidas para durar", explica o treinador Bennett. "Não estamos a tentar ressuscitar umas sapatilhas em fim de vida."
Então, como saber quando é o fim da linha? Há uma série de fatores a considerar. Primeiro, que quilometragem acumulaste? (Lembra-te: de 320 a 480 quilómetros é um ponto ideal geral, de acordo com os nossos engenheiros de qualidade). Depois, verifica as tuas sapatilhas e o teu corpo. As sapatilhas apresentam sinais visíveis de desgaste? Rasto desgastado até o acabamento ficar liso? Sentes menor capacidade de resposta ou precisas de uma recuperação mais longa após uma corrida? Se identificares estas situações, então, parabéns! Deste uma vida longa e gratificante às tuas sapatilhas. Deves sentir orgulho. Depois, deixa de correr com elas.
Embora já não te acompanhem nas corridas, isto não tem de significar um adeus para sempre. Se as tuas sapatilhas velhas ainda estiverem em condições de serem usadas, considera dar-lhes uma segunda carreira como sapatilhas de passeio, de jardinagem ou doá-las a um novo proprietário que precise. Quando estiverem verdadeiramente estragadas, podes entregar sapatilhas de desporto de qualquer tipo em algumas lojas Nike que participam em programas de reciclagem.
Agora que sabes, transmite o conhecimento
Os teus hábitos diários contam. Imagina a diferença que as nossas ações coletivas podem fazer quando todos trabalhamos em conjunto. Portanto, se aprendeste aqui algo novo sobre como cuidar das tuas sapatilhas, partilha-o com outras pessoas!
"A comunidade de running é um ótimo lugar para o fazer, porque está cheia de pessoas verdadeiramente interessadas que adoram sair para correr. Essa ligação ao ambiente desenvolve-se", afirma a designer da Nike Shelby, que corre para limpar a mente e manter a inspiração. "Normaliza os cuidados das coisas que te pertencem. Quanto mais pessoas o fizerem, mais a cultura mudará."
Apresentado pela Move To Zero: a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto.
Texto: Emily Jensen
Fotografia: Holly-Marie Cato