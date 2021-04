Nike e WeForest: crescer juntos

Nike e WeForest: a cultivar em conjunto

Tal como os nossos melhores atletas, alcançar o nosso objetivo é apenas o primeiro passo na criação de um legado para as gerações futuras.

É por isso que, juntamente com a ajuda da WeForest e a sua experiência em promover mudanças ambientais sustentáveis, estamos empenhados em apoiar as comunidades locais do Brasil e da Etiópia, plantando e cultivando ainda mais árvores para alcançar o próximo grande marco na nossa jornada Move to Zero.

Além disso, tal como os nossos atletas enfrentam os seus desafios de frente, queremos ter a mesma atitude em relação a compensar a nossa pegada de carbono.

Cultivar árvores pode parecer um pequeno passo na nossa jornada Move to Zero, mas com 1 000 000 de árvores plantadas até ao momento, assim que estas crescerem na totalidade, irão compensar cerca de 160 400 toneladas de CO2 durante as suas vidas.

Ao apoiar os esforços de reflorestamento da WeForest no Brasil e na Etiópia, estamos também a dar a conhecer às comunidades locais novas técnicas florestais e agrícolas que as ajudarão a tirar o máximo partido da terra onde vivem.

Uma árvore que viva durante 30 anos na floresta brasileira compensa, em média, 5,2 kg de CO2 por ano. Assim, ao plantar uma floresta uma árvore de cada vez, ajudamos a reduzir as nossas emissões e as tuas.