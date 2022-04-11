Como os dados impulsionam o design de sapatilhas

Analisa isto: como os dados impulsionam o design
Inovação
Estamos a inovar na análise de dados para aumentar o conteúdo reciclado das sapatilhas clássicas. No entanto, as alterações visuais são tão subtis que temos a certeza que nem as vais conseguir encontrar.
A Move to Zero apresenta: a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto.
Se queres fazer a diferença através do design do produto, os materiais são um bom ponto de partida.
Cerca de 70% da pegada de carbono da Nike provém dos materiais. Por isso, mesmo pequenos ajustes podem reduzir significativamente as nossas emissões.
"Sabíamos que tínhamos a responsabilidade de mudar os nossos materiais", afirma Isabel Torres, Footwear Materials Developer, em referência à linha de produtos Air Max da Nike. "É como desligar a água quando se está a escovar os dentes. Simplesmente faz sentido."
Contudo, até mesmo os interruptores de senso comum podem ser difíceis sem a informação certa. É aí que entram os dados.
"Uma função dos dados é ajudar os designers a dar vida à sua visão", refere Nina Watkins, que faz parte de uma equipa de analistas de dados, dando aos designers as ferramentas para tomar melhores decisões quanto aos materiais. Dito isto, como é que o fazem?
Os avanços no design sustentável são possíveis devido a analistas de dados como Nina Watkins, na imagem acima.
Ponderar as opções
Se alguma vez te perguntaste como é que o conteúdo reciclado é medido, cabe a alguém como Nina descobri-lo.
"O cálculo é essencialmente álgebra básica", indica Nina. "No entanto, é preciso muito trabalho de equipa para que isto possa ganhar vida." O maior desafio é acompanhar o conteúdo reciclado de todos os componentes de todos os fornecedores, o que não é nada fácil.
"Foi um processo totalmente novo, por isso, estávamos a tentar descobrir como fazer as coisas à medida que avançávamos", afirma. "No início, pesava fisicamente cada componente da sapatilha, um a um, numa balança de cozinha."
Para determinar o conteúdo reciclado de umas sapatilhas, Nina utilizou uma balança de cozinha para pesar cada componente.
Como medir o conteúdo reciclado de umas sapatilhas:
- Regista a percentagem de conteúdo reciclado de cada componente.
- Multiplica pelo peso desse componente para obter o respetivo peso reciclado.
- Soma esses pesos reciclados (x dezenas de partes das sapatilhas).
- Divide o peso total reciclado pelo peso total do produto final das sapatilhas.
- O número final representa a percentagem de conteúdo reciclado para um par de sapatilhas. Já está.
"Agora, com a incrível ajuda dos nossos parceiros de fabrico, conseguimos expandir esta metodologia original", revela Nina. "Não só fabricam as nossas sapatilhas, como também pesam meticulosamente cada componente antes de cada série de amostras."
Este fluxo de dados melhorado permite aos designers da Nike obter informações vitais sobre os materiais no seu kit de ferramentas, quer estejam a desenvolver novas sapatilhas ou a reinventar designs clássicos.
Grace (esquerda) e Isabel utilizam dados para tomar decisões informadas sobre o design.
Dados em ação
Um exemplo desta tomada de decisões com base em dados é a transformação subtil das sapatilhas Nike Air Max 90, 95 e 97 para mulher.
"Estas sapatilhas são emblemáticas", afirma Grace Lee, Senior Materials Designer. "No entanto, a Nike centra-se na inovação e procura constantemente formas de melhorar. Neste caso, sabíamos que podíamos evoluir estas sapatilhas para utilizar mais materiais reciclados."
O seu objetivo era modernizar sapatilhas-chave da linha Air Max, uma das mais populares da Nike.
Grace Lee, Senior Materials Designer, compara paletes de materiais.
Deram o nome Better Essentials ao projeto. "Better" ("melhor") porque o objetivo era ter mais materiais reciclados do que as originais. "Essential" ("essencial") porque a versão sustentável não podia tirar o que tornou as originais tão conhecidas.
"Analisámos cuidadosamente todos os detalhes: a sensação, o cheiro, o toque, tudo", refere Negin Mani, Product Line Manager, "para que os fãs da Nike obtivessem o mesmo produto, o que permite ajudar a reduzir o impacto ambiental através da utilização de materiais reciclados".
Exemplos do produto final do projeto Better Essentials: sapatilhas Nike Air Max 95 fabricadas com, pelo menos, 20% de conteúdo reciclado.
Ajustar o design
No final, ter ferramentas analíticas e de dados permitiu à equipa fazer escolhas de materiais inovadoras. Modernizaram tudo, desde os atacadores e o forro até à sola intermédia, utilizando alternativas recicladas e de menor impacto.
O resultado: sapatilhas com, pelo menos, 20% de conteúdo reciclado.
Não é suposto esta transformação ser chocante. Um verdadeiro fã das Air Max não deve conseguir detetar a mudança de materiais.
A equipa teve sucesso?
"Sou especialista em materiais e não consigo fazer a distinção entre o modelo original e o que tem materiais sustentáveis", indica Grace.
Soa a missão cumprida.
Mais informações: visita Nike.com/Sustainability para seguires cada passo da nossa jornada e descobrires novas formas de contribuíres para a Move to Zero, rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono.
Fotografia: Ariel Fisher
Texto: Sallie Stacker
A Move to Zero apresenta: a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto.
Se queres fazer a diferença através do design do produto, os materiais são um bom ponto de partida.
Cerca de 70% da pegada de carbono da Nike provém dos materiais. Por isso, mesmo pequenos ajustes podem reduzir significativamente as nossas emissões.
"Sabíamos que tínhamos a responsabilidade de mudar os nossos materiais", afirma Isabel Torres, Footwear Materials Developer, em referência à linha de produtos Air Max da Nike. "É como desligar a água quando se está a escovar os dentes. Simplesmente faz sentido."
Contudo, até mesmo os interruptores de senso comum podem ser difíceis sem a informação certa. É aí que entram os dados.
"Uma função dos dados é ajudar os designers a dar vida à sua visão", refere Nina Watkins, que faz parte de uma equipa de analistas de dados, dando aos designers as ferramentas para tomar melhores decisões quanto aos materiais. Dito isto, como é que o fazem?
Os avanços no design sustentável são possíveis devido a analistas de dados como Nina Watkins, na imagem acima.
Para determinar o conteúdo reciclado de umas sapatilhas, Nina utilizou uma balança de cozinha para pesar cada componente.
Ponderar as opções
Se alguma vez te perguntaste como é que o conteúdo reciclado é medido, cabe a alguém como Nina descobri-lo.
"O cálculo é essencialmente álgebra básica", indica Nina. "No entanto, é preciso muito trabalho de equipa para que isto possa ganhar vida." O maior desafio é acompanhar o conteúdo reciclado de todos os componentes de todos os fornecedores, o que não é nada fácil.
"Foi um processo totalmente novo, por isso, estávamos a tentar descobrir como fazer as coisas à medida que avançávamos", afirma. "No início, pesava fisicamente cada componente da sapatilha, um a um, numa balança de cozinha."
Grace (esquerda), Negin (centro) e Isabel utilizam dados para poderem tomar decisões informadas sobre o design e escolher os
materiais mais sustentáveis possíveis.
Como medir o conteúdo reciclado de umas sapatilhas:
- Regista a percentagem de conteúdo reciclado de cada componente.
- Multiplica pelo peso desse componente para obter o respetivo peso reciclado.
- Soma esses pesos reciclados (x dezenas de partes das sapatilhas).
- Divide o peso total reciclado pelo peso total do produto final das sapatilhas.
- O número final representa a percentagem de conteúdo reciclado para um par de sapatilhas. Já está.
"Agora, com a incrível ajuda dos nossos parceiros de fabrico, conseguimos expandir esta metodologia original", revela Nina. "Não só fabricam as nossas sapatilhas, como também pesam meticulosamente cada componente antes de cada série de amostras."
Este fluxo de dados melhorado permite aos designers da Nike obter informações vitais sobre os materiais no seu kit de ferramentas, quer estejam a desenvolver novas sapatilhas ou a reinventar designs clássicos.
Dados em ação
Um exemplo desta tomada de decisões com base em dados é a transformação subtil das sapatilhas Nike Air Max 90, 95 e 97 para mulher.
"Estas sapatilhas são emblemáticas", afirma Grace Lee, Senior Materials Designer. "No entanto, a Nike centra-se na inovação e procura constantemente formas de melhorar. Neste caso, sabíamos que podíamos evoluir estas sapatilhas para utilizar mais materiais reciclados."
O seu objetivo era modernizar sapatilhas-chave da linha Air Max, uma das mais populares da Nike.
"Sabíamos que podíamos evoluir as sapatilhas para utilizar materiais mais sustentáveis", indica Grace Lee, Materials Designer, na imagem.
Deram o nome Better Essentials ao projeto. "Better" ("melhor") porque o objetivo era ter mais materiais reciclados do que as originais. "Essential" ("essencial") porque a versão sustentável não podia tirar o que tornou as originais tão conhecidas.
"Analisámos cuidadosamente todos os detalhes: a sensação, o cheiro, o toque, tudo", refere Negin Mani, Product Line Manager, "para que os fãs da Nike obtivessem o mesmo produto, o que permite ajudar a reduzir o impacto ambiental através da utilização de materiais reciclados".
Isabel Torres (esquerda), Footwear Materials Developer, no trabalho. Exemplos do
produto final do projeto Better Essentials (direita).
Ajustar o design
No final, ter ferramentas analíticas e de dados permitiu à equipa fazer escolhas de materiais inovadoras. Modernizaram tudo, desde os atacadores e o forro até à sola intermédia, utilizando alternativas recicladas e de menor impacto.
O resultado: sapatilhas com, pelo menos, 20% de conteúdo reciclado.
Não é suposto esta transformação ser chocante. Um verdadeiro fã das Air Max não deve conseguir detetar a mudança de materiais.
A equipa teve sucesso?
"Sou especialista em materiais e não consigo fazer a distinção entre o modelo original e o que tem materiais sustentáveis", indica Grace.
Soa a missão cumprida.
Mais informações: visita Nike.com/Sustainability para seguires cada passo da nossa jornada e descobrires novas formas de contribuíres para a Move to Zero, rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono.
Fotografia: Ariel Fisher
Texto: Sallie Stacker