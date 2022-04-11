Como os dados impulsionam o design de sapatilhas

Se queres fazer a diferença através do design do produto, os materiais são um bom ponto de partida.



Cerca de 70% da pegada de carbono da Nike provém dos materiais. Por isso, mesmo pequenos ajustes podem reduzir significativamente as nossas emissões.



"Sabíamos que tínhamos a responsabilidade de mudar os nossos materiais", afirma Isabel Torres, Footwear Materials Developer, em referência à linha de produtos Air Max da Nike. "É como desligar a água quando se está a escovar os dentes. Simplesmente faz sentido."



Contudo, até mesmo os interruptores de senso comum podem ser difíceis sem a informação certa. É aí que entram os dados.



"Uma função dos dados é ajudar os designers a dar vida à sua visão", refere Nina Watkins, que faz parte de uma equipa de analistas de dados, dando aos designers as ferramentas para tomar melhores decisões quanto aos materiais. Dito isto, como é que o fazem?