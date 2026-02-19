Cosmic Unity: Behind The Design
Descobre como umas sapatilhas de basquetebol concebidas com, pelo menos, 25% de material reciclado são o próximo passo na visão da Nike de um futuro sem desperdício.
Behind The Design: Cosmic Unity
Não se trata de perfeição, mas sim de progresso. Na modalidade do basquetebol, tudo o que um jogador puder fazer para melhorar, mesmo que seja de forma incremental, faz a diferença. As Cosmic Unity são o próximo passo na visão da eliminação do desperdício no futuro. São concebidas com, pelo menos, 25% de material reciclado, o que não parece muito, mas os nossos designers estão empenhados em criar designs sustentáveis que melhoram um pouco todos os anos. Lê a história de como um pouco de lixo transformado nos pode ajudar a dar mais um passo em frente na Move to Zero, a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono.
Falemos de lixo
A criação das Cosmic Unity remonta a 2008 com o lançamento das Nike Zoom BB II Low "Trash Talk". A silhueta de baixo perfil foi a introdução da Nike à possibilidade de criar umas sapatilhas fabricadas com materiais reciclados sem comprometer o desempenho. As Cosmic Unity atrevem-se a levar esta ideia ainda mais longe. A equipa tomou decisões conscientes com a sustentabilidade em mente em todos os passos do processo, desde os designers que renunciaram ao papel e criaram esboços digitais das suas ideias até à equipa de produção que concordou em reduzir o número de amostras que solicitaram à fábrica.
Atenção ao desperdício
Bennett Shaw, Product Line Manager das Cosmic Unity, é um entusiasta do basquetebol, mas não um especialista na Move to Zero da Nike. Ainda assim, à medida que as sapatilhas foram sendo desenvolvidas, começou a ver semelhanças entre a modalidade que adora e a missão da Nike: a ideia de que podes melhorar um pouco todos os anos. "Queremos melhorar à medida que avançamos", explicou Bennett. "Estamos empenhados em tentar aumentar a quantidade de material reciclado em 5%. Com as Cosmic Unity, alcançámos os 25%." Para chegarem ao número mágico de 25%, os designers utilizaram uma combinação única de componentes parcialmente reciclados e materiais novos fabricados de forma eficiente. A título de exemplo, utilizou-se cerca de 10% de borracha Nike Grind combinada com conteúdo novo para criar a sola intermédia em espuma Crater. As sapatilhas também incluem um sistema de cabos por camadas fabricado com 99% de material reciclado, uma palmilha fabricada com poliéster reciclado e a proteção utiliza uma mistura de poliuretano e poliéster reciclados. A equipa também pensou meticulosamente na estética visual das sapatilhas, garantindo um look veloz, elegante e futurista.
Usa lixo testado
A MVP da WNBA A'ja Wilson foi uma das primeiras jogadoras profissionais a calçar as Cosmic Unity e a experimentá-las em campo. As sapatilhas estão equipadas com uma unidade Zoom Air Strobel a todo o comprimento, parcialmente fabricada com TPU reciclado, e foram concebidas para acompanhar todos os movimentos imagináveis. A unidade Zoom Air Strobel é um componente que os jogadores com excelente trabalho de pés como a A'ja podem apreciar, mas foi concebido para todos os jogadores. "Fiquei muito surpreendida com a leveza e acho que isso é ótimo para qualquer jogador em qualquer posição", afirmou a A'ja. "Percebi que as Cosmic Unity conseguiam adaptar-se a todos os meus passos e movimentos, e isso é fundamental. As sapatilhas têm de ser capazes de ceder, porém não em demasia, apenas o suficiente para que te sintas mais veloz e ágil."