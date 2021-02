Cosmic Unity: Behind the Design

Atenção ao desperdício

Bennett Shaw, Product Line Manager das Cosmic Unity, é um entusiasta do basquetebol, mas não um especialista na Move to Zero da Nike. Ainda assim, à medida que as sapatilhas foram sendo desenvolvidas, começou a ver semelhanças entre a modalidade que adora e a missão da Nike: a ideia de que podes melhorar um pouco todos os anos. "Queremos melhorar à medida que avançamos", explicou Bennett. "Estamos empenhados em tentar aumentar a quantidade de material reciclado em 5%. Com as Cosmic Unity, alcançámos os 25%." Para chegarem ao número mágico de 25%, os designers utilizaram uma combinação única de componentes parcialmente reciclados e materiais novos fabricados de forma eficiente. A título de exemplo, utilizou-se cerca de 10% de borracha Nike Grind combinada com conteúdo novo para criar a sola intermédia em espuma Crater. As sapatilhas também incluem um sistema de cabos por camadas fabricado com 99% de material reciclado, uma palmilha fabricada com poliéster reciclado e a proteção utiliza uma mistura de poliuretano e poliéster reciclados. A equipa também pensou meticulosamente na estética visual das sapatilhas, garantindo um look veloz, elegante e futurista.