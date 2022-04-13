One Box da Nike diminui embalagem para metade

Entrega especial: como uma caixa única reduz a embalagem a metade
Inovação
Descobre de que forma a equipa de embalagens da Nike está a eliminar a caixa dupla para ajudar a reduzir o desperdício e a reinventar o que as caixas de sapatilhas podem fazer.
A Move to Zero apresenta: a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto.
"Por vezes, as embalagens ficam em segundo plano", afirma Rich Hastings, o génio responsável pelos designs personalizados das caixas de sapatilhas da Nike há mais de 20 anos. "Contudo, as pessoas podem não entender o enorme impacto que isto pode ter no ambiente."
Talvez tenhas reparado nesse impacto quando as sapatilhas compradas online chegam dentro de duas caixas diferentes. "Sabíamos que tínhamos a oportunidade de melhorar o modelo existente", afirmou.
Rich e a equipa tiveram a sua oportunidade quando trabalharam no lançamento das Space Hippie em 2020, uma linha de sapatilhas fabricada com, pelo menos, 25% a 50% de material reciclado que precisava de uma embalagem audaz e de baixo impacto que combinasse com o design centrado no futuro.
Depois de trabalhar na caixa das Space Hippie (ao centro), Rich Hastings ajudou a criar a caixa única, que acabou com o conceito "caixa dentro
de uma caixa" padrão.
"As Space Hippie foram o ponto de partida", afirma Erica Swanson, do setor de operações de produtos sustentáveis. "Queríamos ter um sistema inovador que transportasse as sapatilhas na respetiva embalagem em vez de enviarmos uma caixa dentro de outra caixa."
Desta forma, quando compramos um par de sapatilhas online, temos não só menos uma caixa da encomenda, mas também no caixote do lixo. Parece simples, mas, tal como qualquer outro conceito líder de indústria, é preciso muito trabalho para dar frutos.
Testar e aprender
"Era suposto ser uma edição limitada. Por isso, dissemos: «Sejamos audazes e experimentemos algo que não sabemos se irá funcionar»", disse Rich sobre a coleção de sapatilhas enviada na respetiva caixa de sapatilhas retangular.
"No entanto, as sapatilhas tornaram-se tão populares que tivemos de crescer em escala e velocidade. Recebemos imenso feedback sobre a caixa não ser resistente o suficiente para aguentar as exigências do transporte, pelo que começámos a melhorá-la com base nessas informações."
Erica Swanson está a ajudar a elevar a Nike a novos patamares com a caixa única. "Descobrimos que 86% dos consumidores
gostariam de trabalhar com as marcas para as tornar mais sustentáveis", afirma Erica. "A caixa única permite-nos responder a esta necessidade."
Rich e a equipa realizaram vários exercícios de engenharia, como testes de impacto que danificam a caixa, de forma a garantir que esta aguentaria a viagem até ao consumidor. Esses testes ajudaram a equipa a conceber uma embalagem ainda mais resistente e demonstraram que o design poderia funcionar a uma escala ainda maior.
O resultado de sonhar e testar em grande? A caixa única da Nike. O design atual consegue acomodar praticamente todas as sapatilhas feitas pela Nike. Embora pareça diferente da caixa que iniciou tudo isto, a sua intenção permanece inalterada: reduzir o desperdício.
Enviar sapatilhas na respetiva caixa e eliminar a caixa exterior (e quaisquer embalagens adicionais) deu origem a grandes vitórias.
Em comparação com a embalagem tradicional, a caixa única reduz em 51% o desperdício das encomendas online individuais, independentemente das sapatilhas no interior.
Em comparação com a embalagem tradicional,
a caixa única reduz em 51% o desperdício
das encomendas online individuais,
independentemente das sapatilhas no interior.
Como fazer de uma caixa uma inovação? De acordo com Chris Conklin, tem tudo a ver com a atenção exaustiva aos detalhes.
Menos é mais
"A nossa equipa juntou-se e tentou entender exaustivamente como é que o cliente interagiria com a caixa", diz Chris Conklin da equipa de design de embalagens.
Dá uma vista de olhos ao resultado desse trabalho detalhado:
- Exterior discreto
Vista de longe, a caixa única não tem nada de especial, mas o objetivo é mesmo esse. "Foi uma escolha estratégica por questões de segurança", revela Chris relativamente ao design sem logótipo. "Não queríamos que a caixa anunciasse que tinhas sapatilhas novas no alpendre."
- Devoluções sem fitas
A tampa da caixa é selada com uma fita adesiva para reduzir os resíduos de fitas. No entanto, nem sempre tudo corre bem. A equipa sabia que também era necessário alterar a forma como os compradores efetuavam as devoluções. Como tal, adicionaram uma segunda fita adesiva que permite voltar a selar a caixa e devolver as sapatilhas.
- Grafismos sem nódoas
"Tentámos utilizar cores diferentes para os grafismos no interior da caixa", afirma Chris. "Contudo, quando reparámos que as solas intermédias brancas ficavam manchadas pela caixa, mudámos para branco para manter o produto perfeito."
A forma como aplicámos essa tinta branca também respeitou a missão principal de reduzir o desperdício. "Tivemos o consumo de água em conta na impressão", diz Chris. "Queríamos que o design fosse suficientemente minimalista para manter a pegada geral reduzida."
Se a caixa única aparecer à tua porta, poderás ver estas caraterísticas ganharem vida no conjunto de caixa de sapatilhas para expedição. Também podes encontrar um ou dois arranhões. "Estes relembram-nos que foi menos uma caixa a ir para o caixote azul", sugere Erica.
O futuro das caixas de sapatilhas
Isto significa que a caixa única vai substituir todas as caixas de sapatos existentes? Não, pelo menos para já. Vamos enviar milhões de unidades este ano e espera-se que esse número aumente através de testes meticulosos e melhorias. "Apesar de ser uma amostra considerável, ainda estamos numa fase piloto", assume Erica. "Existe uma oportunidade de a caixa única evoluir ao longo do tempo: em termos de aspeto, função e número de caixas que podemos poupar."
Da mesma forma que as Space Hippie inspiraram esta embalagem inovadora, a caixa única está a originar novas ideias que visam mudar as práticas das embalagens. Por exemplo, reduzir a quantidade de papel de enchimento das sapatilhas ou acabar com os sacos de plástico nos artigos de vestuário individuais.
Rich refere que isto faz parte de uma história maior: a tentativa da Nike de reduzir as embalagens de produtos, um esforço que está em constante evolução.
"Somos efetivamente os líderes nesta área, mas isto é só o início."
Erica Swanson
Senior Director, setor de operações de produtos sustentáveis
"Somos efetivamente os líderes nesta área,
mas isto é só o início."
Erica Swanson
Senior Director, setor de operações de produtos sustentáveis
Mais informações: visita Nike.com/Sustainability para seguires cada passo da nossa jornada e descobrires novas formas de contribuíres para a Move to Zero, rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono.
Fotografia: Ariel Fisher
Texto: Rebecca Coolidge