One Box da Nike diminui embalagem para metade

"Por vezes, as embalagens ficam em segundo plano", afirma Rich Hastings, o génio responsável pelos designs personalizados das caixas de sapatilhas da Nike há mais de 20 anos. "Contudo, as pessoas podem não entender o enorme impacto que isto pode ter no ambiente."



Talvez tenhas reparado nesse impacto quando as sapatilhas compradas online chegam dentro de duas caixas diferentes. "Sabíamos que tínhamos a oportunidade de melhorar o modelo existente", afirmou.



Rich e a equipa tiveram a sua oportunidade quando trabalharam no lançamento das Space Hippie em 2020, uma linha de sapatilhas fabricada com, pelo menos, 25% a 50% de material reciclado que precisava de uma embalagem audaz e de baixo impacto que combinasse com o design centrado no futuro.