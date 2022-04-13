One Box da Nike diminui embalagem para metade

Isto significa que a caixa única vai substituir todas as caixas de sapatos existentes? Não, pelo menos para já. Vamos enviar milhões de unidades este ano e espera-se que esse número aumente através de testes meticulosos e melhorias. "Apesar de ser uma amostra considerável, ainda estamos numa fase piloto", assume Erica. "Existe uma oportunidade de a caixa única evoluir ao longo do tempo: em termos de aspeto, função e número de caixas que podemos poupar."



Da mesma forma que as Space Hippie inspiraram esta embalagem inovadora, a caixa única está a originar novas ideias que visam mudar as práticas das embalagens. Por exemplo, reduzir a quantidade de papel de enchimento das sapatilhas ou acabar com os sacos de plástico nos artigos de vestuário individuais.



Rich refere que isto faz parte de uma história maior: a tentativa da Nike de reduzir as embalagens de produtos, um esforço que está em constante evolução.