Como limpar as sapatilhas de running e ter um impacto menor no planeta

Para Raj Mistry, as sapatilhas de running são mais do que, bem, sapatilhas de running.



"Acho que fazem parte da nossa história", afirma o Nike Senior Apparel Designer. "Quando começas a ter uma relação mais profunda com estas peças, ligas-te a elas. Quererás fazer com que durem mais tempo."



A limpeza das sapatilhas é uma forma de fortalecer essa ligação e de ser um consumidor mais consciente, caso tal signifique que compras com menos frequência. "Não vou simplesmente deitá-las fora quando forem lançadas umas novas sapatilhas ou depois de uns quilómetros", explica Raj, que toda a sua vida foi um apaixonado pela curadoria e por cuidar de peças de roupa vintage.



Assiste à demonstração de Raj no vídeo acima com alguns truques diários simples para manter as sapatilhas limpas, assim como um método para uma lavagem e uma limpeza mais profundas quando estão um pouco mais sujas.



Para obteres mais dicas sobre como prolongar a vida útil das tuas sapatilhas de running, como, por exemplo, a importância de desatar as sapatilhas ou de escrever uma citação inspiradora nas mesmas, consulta o nosso guia completo.