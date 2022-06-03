Como limpar as sapatilhas de running e ter um impacto menor no planeta
Inovação
Queres que as tuas sapatilhas de running durem mais tempo? Simplesmente limpá-las pode fazer uma grande diferença. Assiste à demonstração de Raj Mistry, Nike Apparel Designer, de como as pequenas ações do dia a dia podem ter um grande impacto.
"Mãos à obra" é uma série onde irás descobrir técnicas táteis de especialistas inovadores.
Para Raj Mistry, as sapatilhas de running são mais do que, bem, sapatilhas de running.
"Acho que fazem parte da nossa história", afirma o Nike Senior Apparel Designer. "Quando começas a ter uma relação mais profunda com estas peças, ligas-te a elas. Quererás fazer com que durem mais tempo."
A limpeza das sapatilhas é uma forma de fortalecer essa ligação e de ser um consumidor mais consciente, caso tal signifique que compras com menos frequência. "Não vou simplesmente deitá-las fora quando forem lançadas umas novas sapatilhas ou depois de uns quilómetros", explica Raj, que toda a sua vida foi um apaixonado pela curadoria e por cuidar de peças de roupa vintage.
Assiste à demonstração de Raj no vídeo acima com alguns truques diários simples para manter as sapatilhas limpas, assim como um método para uma lavagem e uma limpeza mais profundas quando estão um pouco mais sujas.
Para obteres mais dicas sobre como prolongar a vida útil das tuas sapatilhas de running, como, por exemplo, a importância de desatar as sapatilhas ou de escrever uma citação inspiradora nas mesmas, consulta o nosso guia completo.
Apresentado pela Move To Zero: a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto.
Vídeo: Azsa West