Metas de sustentabilidade para 2025

Os materiais sustentáveis são muito mais importantes se o nosso fabrico for feito de forma responsável. A nossa abordagem completa analisa o carbono, a energia, os resíduos, os químicos e a água utilizados no ciclo de vida dos produtos, permitindo-nos fazer escolhas que melhoram as condições para as equipas e lojas a nível mundial.



A criação de produtos consome energia e, atualmente, esse processo também cria desperdício. No entanto, a verdade é que o lixo é um tesouro. Além de ser uma das nossas maiores invenções, a Nike Air é uma das nossas inovações mais sustentáveis. Conseguimos reutilizar mais de 90% dos resíduos do fabrico da tecnologia Air e transformá-los em novas cápsulas Air. Isto garante que todas as solas Nike Air são fabricadas com, pelo menos, 50% de material reciclado.



As pequenas mudanças abrem caminho para alcançar grandes objetivos. Desde o nosso último relatório de impacto, fizemos pequenos ajustes na produção dos produtos, evitando mais de 3,5 milhões de quilos de resíduos. Em escala, estes ajustes e inovações são o caminho para atingir o nosso objetivo de desviar de aterros sanitários 100% de resíduos da nossa vasta cadeia de fornecimento e reciclar, pelo menos, 80% dos produtos e outros bens da NIKE. Ainda não chegámos lá, mas, tal como para os nossos atletas que trabalham constantemente para serem melhores do que no passado, o progresso é um objetivo diário.