Fabricar Nike Air com reciclagem interna

Círculo completo: as Air renascem com uma reciclagem interna
Inovação
Descobre conteúdo dos bastidores para veres como as unidades Nike Air são feitas, vezes sem conta.
A Move to Zero apresenta: a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto.
O amortecimento Nike Air tem um vasto legado de estilo e conforto, mas talvez não saibas que o seu longo histórico também inclui décadas de inovação sustentável. É verdade. Desde o seu início, a Nike tem vindo a implementar melhorias nesta tecnologia de ar pressurizado para diminuir o impacto no planeta.
"Desde o início, introduzimos variadas inovações invisíveis na nossa tecnologia mais visível", revela Mitesh Patel, Director Of Production Operations nas instalações da Air Manufacturing Innovation (AirMI). "O objetivo passa por manter a consistência em alguns aspetos, como o look e a passada, mas melhorar continuamente os nossos processos de fabrico."
Como o fazemos?
"Criar tecnologia Air é como preparar um bolo", afirma Mitesh. "Bolos diferentes precisam de receitas diferentes e a Nike tem muitos tipos de tecnologia Air diferentes. Sempre que aparece um design novo, temos de criar as máquinas e os processos que permitem dar-lhe vida. Os ingredientes são os mesmos, mas os métodos diferentes."
Continua a ler para aprenderes a fazer este bolo extraordinário. Consegues descobrir como é que adicionamos à receita uma pitada de fabrico responsável?
Os desperdícios do processo de fabrico são reciclados para criar novas unidades Air. Nesta imagem, temos um pequeno
registo do processo exclusivo nas instalações da AirMI em Beaverton, Oregon, em janeiro de 2022.
Junta os ingredientes
Afinal, qual é a receita do amortecimento Air? Existem dois componentes principais: o primeiro é o poliuretano termoplástico (TPU), um tipo de plástico adorado pela sua resistência e pela sua reciclabilidade.
"Embora o TPU não seja infinitamente reciclável, conseguimos reciclá-lo repetidamente no nosso processo", afirma Makely Lyon, Sustainability Program Manager. Graças a décadas de experiência, aperfeiçoámos o nosso processo de reciclagem e reutilização de materiais que, de outra forma, seriam descartados.
O TPU torna-se no revestimento da unidade Air que, depois, é preenchida com o segundo ingrediente principal: gás. Pode parecer estranho, mas sabias que o ar que respiramos é uma mistura de gases? A unidade Nike Air também contém gás. Antigamente, usávamos um gás chamado hexafluoreto de enxofre (SF6) que não era ideal para o planeta.
"A nossa equipa reconheceu que tínhamos de parar de utilizar o SF6, um gás com um potencial de aquecimento global muito elevado, nos anos 90", afirma Makely. "Foram precisos anos de inovação. Contudo, deixámos de utilizar SF6 a partir de 2006 e, em vez disso, só usamos azoto."
Isto porque cerca de 78% da atmosfera terrestre é composta por azoto gasoso, sendo esta percentagem bem superior aos 21% do oxigénio. Portanto, se perdermos algum azoto durante o processo de fabrico, este terá menor impacto do que a nossa escolha de gás anterior.
Já tens o teu gás e o plástico catita? Boa. Agora…
Vamos criar uma unidade Air!
Passo 1: junta duas folhas de TPU e, de seguida, aquece-as à temperatura ideal. O calor torna o TPU rígido maleável para lhe podermos dar a forma certa e o vedar (de forma hermética, como é óbvio).
Passo 2: remove as unidades Air do molde quando estiverem prontas e, de seguida, tira o TPU em excesso para limpar a forma. Não te esqueças de guardar os desperdícios! Vais precisar deles no último passo.
Passo 3: injeta o ingrediente menos mágico, o azoto. É o que vai preencher o belíssimo revestimento em TPU para dar aquele impulso que todos conhecemos e adoramos.
Passo 4: pega nas aparas e nos desperdícios limpos (que são mais de 90%) e, de seguida, corta e derrete-os em conjunto para criar folhas de TPU novas. Começa o processo de novo. Este é o ciclo da tecnologia Air.
Resultado: unidades Air preparadas para amortecer passadas e adicionar uma dose de materiais reciclados às sapatilhas.
Apanhaste os ajustes sustentáveis todos? A utilização de azoto em vez de SF6 ajuda-nos a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Além disso, a reutilização dos desperdícios de TPU permitiu-nos desviar mais de 27 000 000 quilos de resíduos de fabrico de aterros sanitários por ano.
Membros da equipa AirMI, da esquerda para a direita: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel e Jordan Binkerd.
De acordo com Makely, tudo isto faz parte da "longo histórico de inovação para ajudar a reduzir o nosso impacto no planeta" da AirMI.
Tendo em conta esse histórico, isto é apenas o início.
"Estamos a fazer coisas que se pensava serem quase impossíveis há uma década. Isto é impulsionado pelas pessoas. Sem estas e as suas ideias, não conseguimos concretizar a tecnologia Air."
Mitesh Patel
Director of Production Operations nas instalações da Air Manufacturing Innovation (AirMI)
Mais informações: visita Nike.com/Sustainability para seguires cada passo da nossa jornada e descobrires novas formas de contribuíres para a Move to Zero.
Fotografia: Ariel Fisher
Texto: Sallie Stacker