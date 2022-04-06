Fabricar Nike Air com reciclagem interna

Afinal, qual é a receita do amortecimento Air? Existem dois componentes principais: o primeiro é o poliuretano termoplástico (TPU), um tipo de plástico adorado pela sua resistência e pela sua reciclabilidade.



"Embora o TPU não seja infinitamente reciclável, conseguimos reciclá-lo repetidamente no nosso processo", afirma Makely Lyon, Sustainability Program Manager. Graças a décadas de experiência, aperfeiçoámos o nosso processo de reciclagem e reutilização de materiais que, de outra forma, seriam descartados.



O TPU torna-se no revestimento da unidade Air que, depois, é preenchida com o segundo ingrediente principal: gás. Pode parecer estranho, mas sabias que o ar que respiramos é uma mistura de gases? A unidade Nike Air também contém gás. Antigamente, usávamos um gás chamado hexafluoreto de enxofre (SF6) que não era ideal para o planeta.