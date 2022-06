Dar nova vida às sapatilhas antigas com ingredientes naturais

Fala-nos do teu trabalho.

"A minha função é garantir que compreendo realmente as necessidades dos nossos consumidores para criar produtos apelativos, resolvendo problemas com criatividade, sustentabilidade e circularidade do ponto de vista dos materiais."



Quando é que surgiu o teu amor pelas sapatilhas?

"A minha ligação às sapatilhas prende-se com o desfrutar o tempo com a minha família. Quando me mudei para Los Angeles da Indonésia em 2005, não falava inglês e os meus primos não falavam indonésio, mas, de alguma forma, conseguimos criar laços através das sapatilhas. Eles levavam-me a acampar à espera de novos lançamentos e eu fazia novos amigos enquanto esperava na fila. Tem tudo a ver sobre a comunidade que me faz sentir bem-vinda."



Que traços da personalidade trazes para o trabalho e a vida?

"Sou uma pessoa descontraída, extrovertida, do signo capricórnio. Gosto de experimentar novos alimentos, explorar novas lojas vintage, lojas de segunda mão, etc. É por isso que as minhas sapatilhas têm de ser confortáveis, estou sempre em movimento!"