O novo padrão de suporte, conforto e desempenho: apresentamos as Nike Structure 26 

Quando a Nike considerou de que forma poderia melhorar as Structure 25, a equipa de design identificou uma oportunidade para substituir a espuma antiga e decidiu apostar numa das suas melhores plataformas de amortecimento: a ReactX. Para além da suavidade que a espuma proporciona, as sapatilhas também contam com uma transição mais suave do calcanhar à biqueira do que a das 25.

"O que mais gosto nas Structure 26 é que são bastante confortáveis sem serem demasiado suaves", afirma o atleta da Nike e medalhista de ouro Cole Hocker. "Têm a combinação perfeita de conforto e suporte para fazer o meu treino até ao fim".

Mas as inovações não terminam com a espuma. No âmago das Structure 26 está o sistema de suporte da parte central do pé da Nike, que ajuda a proporcionar uma maior estabilidade durante momentos cruciais da passada do corredor. Isto pode ser particularmente útil para corredores que tendem a apresentar hiperpronação durante a corrida, ajudando a criar uma plataforma estável para transições suaves, sem um controlo excessivo.

As Structure 26 incluem uma nova parte superior em malha e uma sola exterior redesenhada, garantindo um conforto e um desempenho ideais aos corredores. O acolchoamento melhorado da parte superior permite a adaptação a diferentes formatos de pés sem comprometer o suporte crucial. As sapatilhas também incluem tração e durabilidade excecionais em zonas de impacto elevado.