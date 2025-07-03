O novo padrão de suporte, conforto e desempenho: apresentamos as Nike Structure 26
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As mais recentes sapatilhas da gama Structure oferecem um sistema de suporte avançado que ajuda os corredores a sentirem-se confiantes enquanto acumulam quilómetros.
Informações úteis:
- Sistema de suporte na parte central do pé: o sistema de estabilidade mais avançado de sempre da Nike proporciona maior suporte e confiança aos corredores.
- Amortecimento ReactX: nas Structure 26, a marca decidiu optar por uma sola intermédia em espuma ReactX macia.
- Uma longa história de confiança: as Structure 26 são a evolução de umas sapatilhas criadas, pela primeira vez, há três décadas para corredores que procuram estabilidade e transições suaves.
Se fores um corredor que precisa de umas sapatilhas que ajudam a diminuir a taxa de eversão no calcanhar, então as Nike Structure 26 são a solução. Seja durante as tuas corridas de treino diárias ou a preparares-te para distâncias mais longas, agora podes contar com a estabilidade e o amortecimento de que precisas para manteres a concentração no que mais gostas de fazer: correr.
Graças às caraterísticas de estabilidade avançada e à sola intermédia em espuma ReactX, os corredores podem usufruir de uma nova sensação de confiança para darem o seu melhor.
"Preocupamo-nos com os corredores que precisam de suporte", afirma Ashley Campbell, Expert Product Line Manager da Nike Running. "As Structure centram-se em reforçar a consistência e a confiança com as pessoas. Queremos conferir energia e entusiasmo a um segmento que historicamente passou uma imagem de ser entediante e rígido".
"As Structure centram-se em reforçar a consistência e a confiança com as pessoas. Queremos conferir energia e entusiasmo a um segmento que historicamente passou uma imagem de ser entediante e rígido".
Ashley Campbell
Em constante inovação
Quando a Nike considerou de que forma poderia melhorar as Structure 25, a equipa de design identificou uma oportunidade para substituir a espuma antiga e decidiu apostar numa das suas melhores plataformas de amortecimento: a ReactX. Para além da suavidade que a espuma proporciona, as sapatilhas também contam com uma transição mais suave do calcanhar à biqueira do que a das 25.
"O que mais gosto nas Structure 26 é que são bastante confortáveis sem serem demasiado suaves", afirma o atleta da Nike e medalhista de ouro Cole Hocker. "Têm a combinação perfeita de conforto e suporte para fazer o meu treino até ao fim".
Mas as inovações não terminam com a espuma. No âmago das Structure 26 está o sistema de suporte da parte central do pé da Nike, que ajuda a proporcionar uma maior estabilidade durante momentos cruciais da passada do corredor. Isto pode ser particularmente útil para corredores que tendem a apresentar hiperpronação durante a corrida, ajudando a criar uma plataforma estável para transições suaves, sem um controlo excessivo.
As Structure 26 incluem uma nova parte superior em malha e uma sola exterior redesenhada, garantindo um conforto e um desempenho ideais aos corredores. O acolchoamento melhorado da parte superior permite a adaptação a diferentes formatos de pés sem comprometer o suporte crucial. As sapatilhas também incluem tração e durabilidade excecionais em zonas de impacto elevado.
A diferença está nos testes
Sem um processo de testes abrangente, nenhuma das inovações das Structure 26 se teria tornado realidade. Graças à estreita colaboração com o Nike Sport Research Lab, foi possível a validação do novo design.
Em última instância, a equipa criou umas sapatilhas de running para estrada estáveis e confortáveis para atletas de elite e corredores amadores, proporcionando-lhes ainda mais confiança à medida que acumulam quilómetros.
O franchise Structure faz parte de uma das três categorias distintas da gama de calçado de running para estrada da Nike. Representa uma evolução no amortecimento sustentado para garantir uma passada estável, enquanto as Nike Vomero oferecem amortecimento máximo para um conforto perfeito e as Nike Pegasus oferecem amortecimento reativo para um retorno de energia durante todo o dia. Esta gama de silhuetas de running permite que os atletas escolham o tipo de passada amortecida que preferem, independentemente da distância ou do percurso que elejam.
Ainda não tens a certeza de quais são as sapatilhas de running ideais para ti? Dá uma vista de olhos ao Nike Running Shoe Finder.
Perguntas frequentes
O que faz com que as Structure 26 se destaquem das suas antecessoras?
As Structure 26 contam com uma das melhores plataformas de amortecimento da Nike, a ReactX, sendo a primeira vez que esta espuma é usada numas sapatilhas Nike Structure. A Nike também removeu a cápsula Air do antepé para proporcionar uma passada mais suave. Os materiais da parte superior são também mais suaves e macios para um maior conforto.
Para que tipos de atividades de running é que as sapatilhas são mais adequadas?
As Structure 26 foram concebidas para todos os tipos de corredores, desde atletas amadores até atletas de competição, especificamente para aqueles que procuram estabilidade e transições suaves ou suporte adicional. Enquanto sapatilhas para uso diário, são otimizadas para corridas de longa distância e são ideais para os corredores que se recusam a ser limitados pelo suporte tradicional.