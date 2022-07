Os rebeldes nunca param

"O Pre continua a correr connosco ao honrarmos o legado que muito atenciosamente deixou na Oregon State Penitentiary", escreveu um recluso da OSP que respondeu a um inquérito do DNA através de um funcionário prisional. "O Pre encontrou consolo nas suas visitas aqui. Apesar de ser recordado como um homem que não se importava com o que os outros pensavam dele, poucas pessoas no exterior sabiam para onde ele ia quando vinha à OSP."

"A sua capacidade natural e a sua natureza rebelde marcaram-nos", continuou o recluso. "Embora viesse cá para treinar e promover a corrida como um estilo de vida, é recordado com muito carinho por simplesmente sentar-se com os reclusos após uma corrida a conversar sobre a vida. Agora, décadas após as suas visitas e a sua morte prematura, nenhum desses homens continua na OSP. No entanto, o seu espírito permanece vivo na lenda e atingiu o estatuto de herói popular."