Nunca pares de questionar: NSRL

Mais de quarenta anos após a abertura do NSRL, continuamos a perguntar "E se?", mas também "Como?", "Porquê?", "Quando?" e "Quem?". Como sempre, continuamos a trabalhar com os nossos atletas de elite. No entanto, temos trabalhado cada vez mais com atletas amadores.

Matthew Nurse, vice-presidente do Nike Explore Team Sport Research Lab, afirma que quase 85% das pessoas que passam pelo laboratório são atletas amadores de diferentes origens e com diversos tipos de corpos. O nosso objetivo permanece inalterado: ajudar as pessoas a alcançar algo melhor, seja o que isso for para elas.



Todos os anos, melhoramos as nossas capacidades de investigação, adicionando a mais recente tecnologia de recolha e análise de dados de desempenho de atletas, incluindo a maior instalação de captura de movimentos do mundo, composta por 400 câmaras, equipamento de mapeamento do corpo e muito mais. No outono de 2020, o NSRL recebeu até um novo nome, o LeBron James Innovation Center, e umas novas instalações no nosso campus de Beaverton, Oregon.



Com um campo de basquetebol com as medidas oficiais, uma pista de resistência de 200 metros, um campo de treino em relva e câmaras ambientais para imitar diferentes climas, o NSRL oferece aos atletas profissionais e amadores a oportunidade de se moverem naturalmente. Isto permite aos nossos investigadores e designers testar, criar protótipos e experimentar sem limites. É algo que nos deixa entusiasmados com o futuro.