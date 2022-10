Nunca pares de te mover: a genealogia da velocidade

Tal como muitos dos nossos produtos, o design das Merc foi assente nas opiniões de atletas. Nos anos 90, assinámos um contrato de patrocínio com as seleções nacionais de futebol da Itália e do Brasil. Como estávamos a trabalhar com os melhores jogadores do mundo, sabíamos que tínhamos de desenvolver calçado que os conseguisse acompanhar. Essa história começou com o R9. Começámos a criar umas sapatilhas concebidas especificamente para a estrela emergente do Brasil na altura, adequadamente apelidada de "O Fenómeno".

A Nike Football trabalhou com a Advanced Product Engineering, a precursora da Innovation Kitchen da Nike, para recolher informações sobre equipas sub-17 de elite para o projeto. O resultado foram umas chuteiras coloridas concebidas a pensar na velocidade com uma sensação de leveza e pitões em aço inoxidável. As Merc apresentavam pele sintética, tendo sido a primeira vez em que se usou este material numas sapatilhas de alto perfil. A utilização de pele sintética aumentou as possibilidades de cor das chuteiras, garantindo simultaneamente velocidade, flexibilidade e uma construção leve.

Enquanto chuteiras de futebol, as Merc elevaram a fasquia relativamente ao look, à sensação e ao movimento. À medida que olhamos para a nossa história, estamos a refletir sobre o legado das Merc e sobre como este se enquadra no futuro da nossa engenharia de produtos. Tal como o R9, estamos a avançar para novos patamares com velocidade e propósito, recebendo opiniões sobre produtos diretamente dos atletas com o intuito de elevar o desempenho ao nível seguinte.