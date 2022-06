Nunca pares de ascender: a ascensão do futebol feminino

Qual seria a sensação de entrar no campo do maior palco do futebol? Sentir a onda de orgulho de trabalhar em conjunto como equipa para ganhar tudo? Marcar o golo vencedor? E trazer para o teu país um título mundial?



Foi isso que fez a seleção nacional feminina dos EUA (USWNT) de 1999, as lendárias '99ers. A vitória dramática, incrível e cheia de coragem tornou-se instantaneamente um momento de topo na história do desporto dos EUA em termos de impacto. Embora a vitória tenha tido anos (décadas, na verdade) de desenvolvimento, as '99ers cunharam uma nova geração de jogadoras de futebol em todo o mundo.



Até à histórica vitória da USWNT em 1999, havia oportunidades limitadas para as jogadoras de futebol se tornarem profissionais. Só em 1950 é que a primeira liga de futebol feminino organizada foi formada nos Estados Unidos, com um total de quatro equipas. Em 1972, com a aprovação do Título IX, o futebol feminino floresceu nos EUA, tornando-se num desporto e atividade cada vez mais popular. Mas só em 1985 é que o futebol dos EUA formou oficialmente a USWNT.



Em 1999, a equipa estava pronta para o sucesso, com uma jovem estrela brilhante de Selma, Alabama, a Mia Hamm, que se tornou a primeira atleta de futebol feminina da Nike em 1994. Com a atenção dos holofotes e uma equipa experiente, a USWNT estava pronta para brilhar no maior palco do futebol. A 10 de julho de 1999, uma equipa faria história, num evento que veio simbolizar muito mais do que um jogo.



O jogo em si foi bastante disputado. Após o tempo regulamentar e o prolongamento, o resultado ainda era 0-0, o que significava que o jogo iria para penaltis. A sequência final, onde a USWNT emergiu vitoriosa 5-4 após o histórico pontapé final de Brandi Chastain, tornou-se num dos anúncios mais triunfantes na história do desporto dos EUA.