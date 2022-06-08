Nunca pares de desafiar as convenções: Circa 72

Nunca pares de desafiar as convenções
Departamento de arquivos da Nike
Construímos a nossa reputação ao desafiar o status quo. A nossa mais recente coleção, Nike Circa 72, recria as inovações do passado para as gerações futuras.
Os nossos ajustes mais emblemáticos oferecem uma sensação natural. O versátil Windrunner. O sutiã de desporto Swoosh sustentado. As coloridas Waffle One. Estes essenciais parecem peças intemporais, prontas a sair do guarda-roupa quando precisamos de marcar uma posição.
Contudo, nem sempre foi assim. Cada uma destas peças partiu de uma ideia ousada, que representava uma nova direção arrojada para a Nike. A coleção Circa 72 é uma celebração dessa ousadia e dessa inovação. Com cinquenta anos de desenvolvimento, a coleção Circa 72 reinventa peças icónicas Nike para a próxima geração de atletas.
1978, esboço do Windrunner original, de Diane Katz
1979, Windrunner para mulher original (não está à venda)
1976, lançamento do logótipo "Baby Teeth"
2022, t-shirt com corte a direito Nike Sportswear para mulher
1976, logótipo "Baby Teeth" de Geoff Hollister
1978, esboço do Windrunner original, de Diane Katz
1979, Windrunner para mulher original (não está à venda)
1976, lançamento do logótipo "Baby Teeth"
2022, t-shirt com corte a direito Nike Sportswear para mulher
1976, logótipo "Baby Teeth" de Geoff Hollister
Vejamos o Windrunner, uma peça concebida para ser utilizada pelos corredores em dias de chuva nos treinos fora de época em Portland, Oregon. Em 1978, quando Diane Katz, a primeira designer de vestuário com formação profissional da Nike, e Geoff Hollister, o terceiro funcionário da Nike, criaram inicialmente o Windrunner, a categoria de vestuário para atividades praticamente não existia. Katz inspirou-se nos tecidos de esqui resistentes às intempéries para a sua visão e começou a desenvolvê-la com a inovação em mente.
O processo foi um quebra-cabeças. Como é que Katz pegaria em tecido tradicionalmente técnico e o tornaria móvel, respirável e adequado para corridas longas e curtas? Como é que se basearia nestas ideias contraditórias todas e criaria uma peça de design apelativa? Trabalhou arduamente, criando inúmeros protótipos do casaco até encontrar a famosa silhueta que conhecemos atualmente.
Apesar de Katz e Hollister terem feito o seu trabalho, o Windrunner não foi logo aprovado. O casaco foi a primeira colaboração entre a empresa e um experiente designer de vestuário para atividades. A empresa analisou cada detalhe ao microscópio.
É difícil de acreditar que o Windrunner foi uma peça inédita e controversa. Contudo, foi assim que aconteceu. Ao longo dos anos, as linhas de vestuário e sapatilhas da Nike continuaram a desafiar os limites do que foi feito no passado, servindo de inspiração para o futuro.
A coleção Circa 72 inclui exclusivamente peças inspiradas nesta história de teste de limites, com essenciais inspirados no atletismo que remetem para as cores e os padrões dos nossos primórdios em Oregon. Os principais produtos, como o sutiã de desporto, o casaco de treino e a t-shirt da linha, incluem o logótipo com letras em bloco "Baby Teeth" de Geoff Hollister, uma alusão às ideias rebeldes que persistiram à medida que a Nike encontrava o seu lugar na indústria.
A coleção Circa 72 assenta neste legado: uma prova da história de inovação e invenção da Nike. Estas peças representam as grandes ideias, sonhos que, 50 anos depois, continuam vivos. Cada peça da coleção Circa 72 é um tributo ao passado, reinventado e reconstruído para o futuro.