Nunca pares de desafiar as convenções: Circa 72

Apesar de Katz e Hollister terem feito o seu trabalho, o Windrunner não foi logo aprovado. O casaco foi a primeira colaboração entre a empresa e um experiente designer de vestuário para atividades. A empresa analisou cada detalhe ao microscópio.



É difícil de acreditar que o Windrunner foi uma peça inédita e controversa. Contudo, foi assim que aconteceu. Ao longo dos anos, as linhas de vestuário e sapatilhas da Nike continuaram a desafiar os limites do que foi feito no passado, servindo de inspiração para o futuro.



A coleção Circa 72 inclui exclusivamente peças inspiradas nesta história de teste de limites, com essenciais inspirados no atletismo que remetem para as cores e os padrões dos nossos primórdios em Oregon. Os principais produtos, como o sutiã de desporto, o casaco de treino e a t-shirt da linha, incluem o logótipo com letras em bloco "Baby Teeth" de Geoff Hollister, uma alusão às ideias rebeldes que persistiram à medida que a Nike encontrava o seu lugar na indústria.