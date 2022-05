Nunca pares de inspirar: revolução na publicidade

Sendo a skater profissional mais jovem atualmente em competição, a Sky Brown conseguiu atrair uma geração inteira de jovens para a modalidade. Achámos que a Sky seria a pessoa indicada para o novo remix do nosso famoso anúncio "Who Said Woman Was Not Meant to Fly" (Quem disse que a mulher não consegue voar?). Afinal, a Sky passa a vida no ar e, tal como o nome sugere, a sua presença capacita a próxima geração.