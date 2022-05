Nunca pares de imaginar: o poder das Air

A sua parceria com a Nike também quase não aconteceu, uma vez que Rudy apanhou um representante da marca apenas por questão de minutos numa convenção de calçado. A sua primeira chamada para o cofundador Phil Knight foi feita a partir de um corredor nas traseiras. Foi após uma simples corrida de teste de 20 minutos semanas depois, com um par de sapatilhas Cortez com uma cápsula Air demonstrativa inserida de forma apressada no interior, que recebeu a sua aprovação.



Seria fácil dizer que o resto é história, mas houve muitas mais reviravoltas.



Os protótipos soldados à mão que explodiam após os utilizadores percorrerem vários quilómetros dos longos testes, fazendo com que regressassem a coxear em temperaturas extremamente baixas.



O secretismo de nível militar, imposto por um gangue de motociclistas local, no qual Rudy insistiu significava que apenas um grupo restrito de pessoas conhecia todo o processo.



A decisão de lançar as Tailwind, as primeiras sapatilhas Air da Nike, em tinta prateada fez com que as sapatilhas se desmoronassem dentro de semanas.



As inovações alternativas que nunca foram aprovadas: desde o Spider, uma estrutura alveolar em plástico, até ao Corrugated Air, que se assemelhava às paredes de uma caixa de cartão.