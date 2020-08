Por que motivos a variedade nem sempre é o melhor

Claro que muita variedade no teu treino é algo divertido. No entanto, pode não ser o melhor para ti em termos de resultados. Tenta pensar da seguinte forma: a diversão pode advir do domínio de uma habilidade em particular e, em seguida, do desenvolvimento da mesma até chegares a um patamar profissional. É aqui que vais verificar alguns resultados importantes. Continua a ler para descobrires como promover esta mudança de mentalidade de variedade para esforço proficiente para ti.

No que se refere aos treinos, muitas pessoas simplesmente atiram tudo à parede e esperam que cole. Uma corrida num dia, uma aula para o tronco online no dia seguinte, levantar pesos no dia a seguir a esse, não repetindo realmente o que estão a fazer.



Não faças algo apenas pelo fator de novidade, por uma questão de experimentar coisas novas. A solução tem mais nuances do que isso: deves ser consciente e selecionar cuidadamente os teus movimentos para produzires os melhores resultados.



Pode parecer que os programas que crio não são muito diversos, mas isso é propositado.



Compreendo que a variedade pode ser extremamente divertida, pois nunca te aborreces e estás sempre a postos para um novo movimento que nunca experimentaste antes.



No entanto, muitas vezes, a variedade não te traz resultados, pois não estás a fazer algo durante tempo suficiente para produzir o efeito pretendido.



Tens de continuar a praticar um movimento até atingires um nível base de proficiência que, em seguida, podes desenvolver.