Manter as crianças ativas em espaços pequenos

02. Transforma os exercícios estáticos num concurso.

As crianças raramente gostam de permanecer no mesmo lugar, afirma Santesson. Contudo, este é um excelente momento para lhes ensinar que podem continuar a libertar a energia num espaço confinado. Coloca tapetes de ioga ou cria quadrados do tamanho do corpo no chão com fita para definir claramente e de forma visual os espaços de exercício físico (um para ti e um para cada uma das crianças). Mostra-lhes alguns exercícios simples – mountain climbers, saltos de tesoura ou quaisquer movimentos da coleção "Treinos para crianças" da NTC – e diz-lhes que queres ver quem consegue fazer 10 repetições mais depressa. Em seguida, explica-lhes que ganham pontos não só por vencerem, mas também por permanecerem dentro dos limites.



03. Envolve as crianças em "tarefas domésticas com movimento".

. Dar de comer ao cão, aspirar, regar as plantas… Todas estas tarefas simples incluem movimento e não há motivo para excluir os mais novos das mesmas. Pelo menos uma ou duas vezes por dia, deixa as crianças fazerem uma atividade segura e viável, dentro de casa, onde tenham de estar de pé, afirma Santesson. Sempre que possível, acrescenta alguma diversão. Por exemplo, grita, "Vamos ver quem chega primeiro à cozinha!" ou deixa que sejam elas a levar a taça de água do cão para que também fiquem entusiasmadas.



"As crianças aprendem melhor através da repetição, por isso, incorporar agora estas pequenas atividades diárias na sua rotina terá repercussões no futuro", explica. E sabes o melhor? Não precisas de qualquer espaço para isso.